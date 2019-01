Diego Luna pide a López Obrador explicar cambio de postura sobre Guardia Nacional

El actor Diego Luna pidió a Morena explicar por qué "de repente", apenas pasaron las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de postura de proponer durante campaña el regreso paulatino de los militares a los cuarteles, a una Guardia Nacional como la que plantea ahora.

En el marco de la discusión sobre la Guardia Nacional y auspiciado por la organización Ambulante, la Cámara de Diputados exhibió este jueves el documental "Hasta los dientes", de Alberto Arnaut.

El filme documenta los hechos ocurridos el 19 de marzo 2010 en el Tecnológico de Monterrey, en el que militares asesinaron a los estudiantes Javier Arredondo y Jorge Antonio Mercado, a los que en principio intentó criminalizar como "sicarios".

Tras la cinta, con materiales originales en los que se ve cómo actuaron elementos militares, el actor pidió a todos los diputados y senadores ver el documental antes de tomar una decisión sobre la Guardia Nacional.

Y a los diputados de Morena presentes, la vicecoordinadora Tatiana Clouthier y Paola Hernández, Diego Luna les planteó: "Yo escuché muchas veces en la campaña sobre regresar a los militares paulatinamente a los cuarteles y de repente cambió la postura; cambió la postura después de que la gran mayoría votó por él y a la fecha no sé por qué, no sé si ustedes lo saben. ¿Cómo fue que cambió y de repente nos escuchamos hoy discutiendo esto?", expresó el actor, al recordar la frase del presidente, dicha en campaña "no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, vamos a poner énfasis en la seguridad pública, vamos a integrar esta Guardia Nacional por que no se requiere para ello una reforma constitucional".

Pidió no esperar a que un "algo" les pase a los ciudadanos para activarse y tomar una postura. Ahí, a cinco días de que se discuta en la Cámara de Diputados la creación de la Guardia Nacional, la principal oposición de Morena a un cuerpo y mando militarizado, la vicecoordinadora de la bancada, Tatiana Clouthier, insistió en su postura "el sentido común me dice que no" a la Guardia Nacional.

Pidió a los ciudadanos "perseguir" a sus legisladores y exigir los representen en el Congreso. Si no los representan, demandó, emitan un voto de castigo en la próxima elección, "ya saben cómo voy a votar yo, si las cosas no cambian" dijo al reiterar su rechazo a la Guardia Nacional con mando, disciplina, e inteligencia militar, como fórmula para enfrentar la inseguridad pública.

"Tiemblo de pensar", dijo, que a su hija, estudiante hoy del Tecnológico, le pase lo mismo por militarizarse la seguridad pública.

Refirió que no se trata sólo de que el mando sea militar, sino que como Institución que tiene una disciplina castrense, "todo lo del Ejército se tiene que callar" y se ponen en riesgo las libertades al grado de querer prohibir incluso que se grabe en celular (como ocurrió con una testigo del operativo reflejado en el documental) "y eso no viene en ninguna ley"queremos un país de libertades".

En tanto, la diputada Paola Hernández, ofreció que la bancada de Morena analizará la iniciativa y promoverá capacitación para los integrantes de la Guardia.

En discusión tras la cinta, Lucía Baca, madre de Alfonso Moreno Baca, lamentó que las audiencias sobre la Guardia Nacional no hayan escuchado la voz de las víctimas cuyas experiencias con elementos castrenses en las calles es de desapariciones y muertes.

Pero auguró que ese cuerpo será "pan con lo mismo, más violencia, más desaparecidos".

El director del documental, Arberto Arnaut, aseguró que es "francamente decepcionante" que se plantee la Guardia Nacional cuando se habló de cesar la violencia y dijo a los legisladores que "se han ganado la animadversión" con la propuesta.

Advirtió que es inadmisible que incluso se piense en dar a la milicia facultades de investigación, cuando hay casos como el del Tecnológico, donde hubo manipulación de pruebas.

La también diputada, pero de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, advirtió que lo que procede es desechar la iniciativa de Ley para la creación de la Guardia Nacional, pues pretender parcharla podría resultar peor aún.

En la discusión, Ernesto López Portillo, Coordinador del programa de seguridad de la Universidad Iberoamericana, reiteró los contras a la propuesta, entre ellos el riesgo de llegar al punto de no retorno, en el que el poder militar supere al poder civil al grado de que sea irreversible. "La intervención de las Fuerzas Armadas en las calles es la capitulación de la autoridad civil"desde el desgobierno civil emerge la propuesta de militariza la seguridad", advirtió.

