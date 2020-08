Diego Luna hace "Pan y Circo" en la TV

El interés de Diego Luna por los acontecimientos políticos y sociales empezó incluso antes que su carrera como actor, por eso siempre ha mostrado sus posturas respecto a lo que pasa en el país y el mundo. Es así como decidió crear su nuevo “show” en el que modera y sienta en la mesa a personas de distintos ámbitos para hablar de temas coyunturales.

"Mi interés era amplificar sus voces y llevarlas a otros foros y personas"

"La conversación hoy en día se atascó, hoy hay una fragmentación y una confrontación social que se alimenta día a día y cada vez los polos se van alejando más y si no recordamos lo que somos capaces de hacer juntos, esa distancia será irreparable", dijo Luna en entrevista.

"Pan y Circo" es el nombre del proyecto que lo regresa a la tv, en él, Diego funge como moderador de mesas de análisis, que van y vienen entre tragos de mezcal, comidas hechas por renombrados chefs mexicanos, risas y también discrepancias porque, aseguró el actor, “así es México, un lugar de encuentros y desencuentros".

El nombre que le da título a este nuevo programa de siete capítulos proviene de la clásica locución latina que se utilizaba cuando los gobiernos, con tal de ocultar ciertas cosas, daban a sus ciudadanos alimento y entretenimiento de baja calidad, como forma de distracción.

"Trae un grado de sarcasmo e ironía, en el sentido de, a qué circo nos vamos a meter y con qué pan nos vamos a alimentar, hay opciones y este programa es uno donde podemos utilizar el pretexto del pan para escucharnos y una arena como sugiere el circo, donde iniciamos el debate y la reflexión".

A través del programa, Diego —quien acepta que con este proyecto no quiere ni pretende ser periodista— junto a su equipo, habla de temas tan diversos como la migración, los feminicidios, el narcotráfico y hasta el COVID-19. Para esto, el actor reúne a activistas, diputados, psicólogos, ex secretarios de gobierno (Miguel Ángel Osorio Chong) e incluso, un ex presidente colombiano (Juan Manuel Santos), todo con el fin de provocar una discusión que, en lugar de dividir, busque unir.

"Mi interés era amplificar sus voces y llevarlas a otros foros y personas; hoy la gente está dispuesta a hablar pero a escuchar, pocos, por eso lo hicimos como si fuera una charla". Debido a la pandemia, el último capítulo fue realizado a distancia, mostrando la realidad que hoy se vive. Para Diego, hablar de lo que considera importante es una labor que no se puede resumir en siete capítulos, por ello, de aprobarse una nueva temporada, hay dos temas que le parece imperativos tratar: educación y violencia hacia los periodistas.

"El periodismo es un derecho ciudadano, pero este país no cuida a los periodistas y no te ofrece las herramientas para hacer este trabajo, me encantaría profundizar en eso".

Cannabis en voz del "Charolastra"

En el tercer capítulo de "Pan y circo", se aborda el tema de prohibición de las drogas. Son invitados el ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ex presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, así como el actor mexicano Gael García Bernal, quien habló del amparo que le permite sembrar marihuana para su consumo recreativo, que obtuvo el 3 de junio de 2019 por parte del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

El Tribunal Federal falló a favor de García Bernal luego de que él impugnara la prohibición absoluta de la cannabis, previsto en cinco artículos de la Ley General de la Salud, en los cuales se impide el consumo de este psicoactivo desde 1984.

Además de obtener el amparo, el actor debe recibir una licencia que avale el fallo legal por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde diga que tiene permiso de acceder a semillas y el cultivo de la planta para consumo personal.

También aparece Zara Snapp en este episodio, integrante del colectivo Drogas, política y cultura, otra de las 10 personas que se ampararon entonces.

AC