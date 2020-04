Diego Luna narra lo que sintió al abrazar a sus hijos tras cuarentena

Diego Luna se sinceró al momento de decir qué fue lo que significó abrazar una vez más a sus hijos Fiona y Jerónimo después de que estuvieran separados por 20 días para evitar la propagación del coronavirus.

En una transmisión en redes sociales junto a Gael García, el actor mexicano comentó que dar un abrazo es una de las cosas que más le gusta hacer.

"No hay día que yo no me levante y añore darle un abrazo a mi padre y eso, por ejemplo, no se me va a quitar, no creo poder quitármelo de encima".

Después de ese comentario, el también director de cine dijo la importancia que tuvo el abrazo con sus hijos.

"A lo mejor otras generaciones crecerán sin esas necesidades pero hoy, el primer abrazo que pude darle a mis hijos significó la vida, significó todo y eso lo voy a seguir buscando. No importa cuántas restricciones se planten en este nuevo mundo, yo lo voy a seguir buscando".

Cabe recordar que Camila Sodi, su expareja y madre de sus hijos, compartió con sus seguidores de Instagram que tuvo los síntomas del Covid-19 y por lo tanto siguió las medidas de seguridad para enfrentar al virus.

Diego Luna y Gael García confirmaron que la gira de los documentales Ambulante serán de manera virtual del 29 de abril al 28 de mayo. Cada día liberarán un largometraje de forma gratuita.

jb