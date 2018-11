Dido anuncia su regreso con "Still On My Mind", álbum que llegará en marzo

La cantante británica, Dido Florian Cloud de Bounevialle O´Malley Armstrong, simplemente conocida como DIDO, anunció hoy su regreso al mundo de la música con un nuevo álbum y tour llamados "Still On My Mind" que llegarán e 8 marzo del próximo año.

Mediante sus redes sociales, la ausente interprete de éxitos como "Here with me", "Thank You" y "White Flag" compartió parte de un nuevo sencillo que vendrá en la nueva producción con el nombre de "Hurricanes"; compartió también las fechas de los conciertos que serán en parte de Europa y Estados Unidos.

El nuevo sencillo ya está disponible para su descarga en las plataformas de streaming.

"¡Tengo noticias! Mi nuevo álbum, "Still On My Mind", saldrá el 8 de marzo del próximo año, y ahora puedes transmitir / descargar una canción, Hurricanes. MÁS ¡Me voy de gira por primera vez en 15 años! No puedo esperar", escribió la cantante.

DIDO saltó la fama con su álbum debut "Not Angel", lanzado en 1999, que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y merecedora de varios premios como los MTV Europe Music Awards como Mejor Artista Nuevo.

