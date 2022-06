Diana Quijano es diagnosticada con cáncer y pide ayuda a fans

En 2007 la actriz Diana Quijano participó en la telenovela “Victoria”, donde interpretó a “Camila” una mujer fuerte, liberal y segura de sí misma cuya vida se ve amenazada tras ser diagnostica con cáncer de mama. En la historia de Telemundo, “Camila” logra vencer al cáncer y salir adelante gracias a las personas que más ama.

Ahora, en la vida real, Diana espera que ella también logre ganar la batalla, pues recientemente confesó que le fue detectada la misma enfermedad que al personaje al que dio vida hace poco más de 15 años.

Mediante un conmovedor mensaje que publicó en sus redes sociales, la peruana reveló que hace tiempo le detectaron cáncer de seno y aunque al principio solía bromear con su condición médica, ahora pide la ayuda de su público para conseguir el dinero que necesita y someterse a una cirugía de emergencia. “No quiero que se quede en mi cuerpo, voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda”, dice con lágrimas en los ojos.

En su cuenta oficial de Instagram, Quijano también compartió un texto escrito por Erika Schaefer, ex Miss Perú y ahora colaboradora de la Fundación de “Reinas del Perú”, en el que explica que se ha iniciado con una cruzada para recaudar fondos a favor de Diana, ya que su situación económica es bastante complicada y no cuenta con los recursos para salvar su vida: “Nuestra querida Diana requiere una operación de urgencia para extirpar un tumor cancerígeno en el seno derecho. Lamentablemente no cuenta con un seguro de salud y sus recursos económicos para cubrir esta costosa enfermedad, luego de tan golpeada pandemia, no son suficientes”, se puede leer.

Además también hicieron públicas las cuentas en las que se puede aportar desde diferentes ciudades.

Tras la dolorosa noticia, excompañeros de proyectos y varias celebridades de la televisión se han unido para apoyar a la intérprete de 60 años, entre ellas: Verónica Montes, Carmen Aub, la misma Victoria Ruffo y Marlene Favela, con quien también compartió créditos en la telenovela “La Gata”.