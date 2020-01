Diana Bovio, estrella de las comedias mexicanas

Desde ayer se estrenó en la cartelera nacional la comedia mexicana “Cindy la regia”, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón. Y la actriz Diana Bovio es parte del elenco. En entrevista, habla de este proyecto donde se busca mostrar a través de la protagonista, “Cindy” (interpretada por Cassandra Sánchez Navarro), el poder de la mujer en la toma de sus decisiones y su búsqueda hacia la libertad.

“Es una historia que hicimos con mucho amor, que tiene un mensaje súper positivo, es una comedia muy divertida. La trama promete darnos un mensaje muy lindo a través de un personaje que ya llevamos años de conocer y que nos cuenta una historia de autodescubrimiento. Yo formo parte de los chilangos con los que se topa ‘Cindy’ en la Ciudad de México”.

Diana da vida a “Estrella”, una chica creativa que trabaja en una revista a la que llega “Cindy”: “Es una mujer muy segura de sí misma, que tiene un estilo muy particular para vestirse, pero sobre todo es uno de los referentes que va a tener ‘Cindy’ entre las mujeres, como para empezar a cuestionarse si ella puede ser mucho más de lo que siempre le han dicho”.

El personaje de “Cindy” está basado en el de la historieta de Ricardo Cucamonga, pero no tiene ese humor ácido característico del cómic. “El reto era convertir a ‘Cindy’ en un personaje de carne y hueso, hacerla un ser humano, y Cassandra, de la mano de Catalina y Santiago, lo lograron de una manera increíble. Conocemos a una mujer con miedos, con dudas y con virtudes, por eso es una historia tan importante, porque es urgente que las mujeres nos veamos en diferentes papeles, que nos veamos reflejadas en la pantalla con toda esa complejidad y nos dejemos de clichés e ideas que nos limita. ‘Cindy’ nos muestra que no hay que cumplir las expectativas de nadie más, sino las nuestras”.

Cariño especial a la comedia

Diana ha desarrollado una carrera interesante en el cine mexicano, partiendo desde la comedia, en películas exitosas como “Mirreyes contra Godínez” o “Hasta que la boda nos separe”; también ha hecho géneros distintos como el terror en “La posesión de Altaír”; sin embargo, la comedia la ha consolidado en la industria.

“La comedia es el género que me abrió las puertas a esta industria y es un género que disfruto mucho, le tengo mucho cariño y le he agarrado mucha experiencia porque he compartido con gente muy talentosa”.

Actualmente Diana Bovio está al aire con la teleserie “Los pecados de Bárbara”, la cual se transmite por Las Estrellas de lunes a viernes de 23:00 a 23:30 horas: “Desde que me invitaron al proyecto he estado muy agradecida porque aprendí mucho de ‘Bárbara’. Aprendí que justo las mujeres debemos de decidir por nosotras mismas, que debemos buscar nuestro propio camino y que todos merecemos darnos una segunda oportunidad. Es una serie que me hizo crecer como persona y como actriz”.

Diana comparte escena con Irán Castillo, Blanca Guerra, Ana Martin y Regina Orozco. “Son mujeres maravillosas fuera y dentro de la pantalla, es una gran oportunidad para mostrarme al público, para que me puedan ver casi a diario, estoy muy orgullosa de este proyecto”.

La actriz también alista el estreno de la cinta “Lecciones para canallas” protagonizada por Joaquín Cosío.“Es una comedia que tiene tintes dramáticos. Para mí compartir escena con Joaquín Cosío fue un sueño hecho realidad. Debería estrenarse este año, pero no sé cuándo será, pero es un proyecto muy padre en el que me verán en una faceta distinta”. Además, Bovio se prepara para filmar una serie a mediados de febrero y una película más.