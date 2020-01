Cindy la regia: norteña de corazón, chilanga por distracción

Este viernes 24 de enero se estrena en la cartelera nacional, la cinta mexicana “Cindy la regia”, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón. El personaje central que protagoniza Cassandra Sánchez Navarro, es una adaptación de la tira cómica del escritor y dibujante Ricardo Cucamonga; el guion es de María Hinojos.

Y es el actor Giuseppe Gamba, uno de los protagonistas de esta comedia, quien comparte en entrevista los pormenores de este proyecto que espera sea del agrado del público. Refiere que “Cindy la regia”, la de película, es muy distinta a la de la tira cómica, esta última tiene un humor negro muy peculiar en la historieta.

“Es importante señalar que nuestra ‘Cindy’ está basada en un cómic, al final de cuentas estamos contando una historia real y nos estamos separando de la historieta. Pero es una trama distinta, no necesitas conocer el cómic para entender nuestra historia y si lo conoces, habrá ciertos elementos que te regresarán a eso, pero es una ‘Cindy’ distinta, es más humana”.

En esta trama, “Cindy”, se da cuenta que la vida que le espera en su natal Monterrey no es la que ella quiere, aunque creció con la idea de que así tenía que ser, por eso es que se va a la Ciudad de México para encontrarse con ella misma.

“A ‘Cindy’ toda su vida le dijeron: ‘tú tienes que ser este tipo de persona, tienes que hacer este tipo de cosas y esto es lo que hace la gente normal’. Entonces, un día a ‘Cindy’ todo eso que le contaron se le pone enfrente y se da cuenta que no quiere estar ahí, no tiene las herramientas para saber dónde sí, pero huyendo de esto de lo que no quiere vivir se da cuenta de la persona que realmente quiere ser, da un viaje de introspección que antes no se lo había podido dar porque se la pasó construyendo hacia afuera y escuchando lo que tenía que ser”.

Un alma libre

En la trama Giuseppe es “Mateo”, un fotógrafo de espíritu libre, un galán que rompe con los convencionalismos de las comedias. “Mi personaje crece en un ambiente completamente distinto al que creció ‘Cindy’, a él sí le dicen que puede hacer lo que quiera y que sus sueños están al alcance de sus manos, ‘¡así que ve y consíguelos!’. ‘Mateo’ se pasa su vida construyendo para dentro”.

Recuerda el actor que hay cosas muy bonitas que él rescata de la película como el hecho de que “Cindy” siempre está vestida muy bien, que por supuesto no está mal y que “Mateo” siempre trae los mismos jeans. “Pero es justo porque de repente hay gente que construye para afuera y otros que lo hacen para adentro y ‘Mateo’ está tan cómodo en su ser que no necesita demostrar nada porque sabe qué quiere y para dónde va”.

Este año Giuseppe también estará en televisión con la teleserie “Rubí”, el proyecto de “Fábrica de sueños” de Televisa. En este melodrama interpreta a “Napoleón” el confidente del personaje que hace José Ron.

“Arranco el año con esta película, estoy muy emocionado, me estoy tomando estos días de promoción para saborear el logro de esta cinta que está tan bien hecha. Más adelante seré parte de otra película que se llama ‘Instrucciones para Su’ que se estrena en el segundo trimestre del año y también estreno ‘Rubí’ que no sé cuándo sea la fecha (aquí en México), pero que se acaba de lanzar en Estados Unidos y vendrán otros proyectos”, finaliza.