Día de la Mujer 2022: Famosas se pronuncia por la conmemoración del 8M

El 8M, el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en un evento primordial y relevante para México, pues miles de mujeres se manifiestan en las calles para exigir por sus derechos y levantar la voz por los feminicidios que a diario se cometen.

Las actrices, cantantes, presentadoras y comunicadoras no son ajenas a este llamado y también participan de los eventos que se desarrollan, ya sea desde la presencialidad o desde sus redes sociales.

La periodista Adela Micha, por ejemplo, publicó un video donde hace una reflexión con una pregunta clara y precisa para los hombres: “Intenta ser mujer solo por un día: ¿cómo te verías? ¿qué se sentiría?”

Previo a este 8 de marzo, la actriz Regina Blandón también compartió una reflexión en torno a un aerostático que sobrevoló por el Centro Histórico de la Ciudad de México con las leyendas “Ninguna en el olvido” y “10 feminicidios diarios”. “Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites”, recalcó en Twitter.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram se extendió más sobre su reflexión: “Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo. Nos dijeron también qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas”.

Belinda por su parte publicó la portada de la revista L’Officiel donde comparte la tapa con la diseñadora Gabriela González. Bajo el post de dicha imagen que está en su cuenta de Instagram, publicó: “Ahí, donde alguien lucha por alzar la voz, donde alguien se respeta por su identidad, donde encontramos libertad e igualdad… ahí, pertenezco yo”, Belinda y Gabriela. Mientras que en sus historias de Instagram refirió que el 8M no es un día festivo, sino un día de lucha.

Thalía publicó un video donde muestra un día de trabajo, haciendo sus labores cotidianas. “Hoy, Día Internacional de la Mujer, aplaudo a cada una de las mujeres fuertes y valientes que defienden su voz, que con determinación y disciplina trabajan cada día por sus sueños, que luchan por sus derechos y que nunca se dan por vencidas”.

Desde Argentina, país que ha sido clave sobre leyes aprobadas que han peleado las mujeres como el derecho a decidir sobre sus cuerpos, Lali también hizo una reflexión de las adversidades que las mujeres que se dedican a la música enfrentan día con día.

“Qué emoción ser portada de EQUAL en este #8M. 'DISCIPLINA' en el puesto 1 siendo abrazada por todas estas canciones de estas artistas preciosas! La música como expresión y herramienta es clave en nuestra lucha. La cultura empuja siempre. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que recibo con lo que hago porque no es fácil ser mujer en esta industria (como en tantas taaantas otras) Y me emociona porque lo siento como un apoyo a TODAS las que se expresan y regalan música. Gracias a esas mujeres artistas que nos abrieron puertas y nos inspiraron. Es juntas”.

AC