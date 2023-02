DiCaprio es criticado por supuesto romance con modelo de 19 años

A pesar de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, Leonardo DiCaprio ha desatado fuertes críticas en las redes sociales luego de que trascendiera que ha iniciado una nueva relación amorosa con una modelo casi 30 años menor que él.

En los últimos años el actor se ha convertido en objeto de burlas y críticas por su presunta costumbre de salir con mujeres no mayores a los 25 años de edad, sin embargo, su nombre se ha hecho tendencia tras ser captado con una hermosa mujer de origen israelí, de apenas 19 años.

La chica en cuestión se llama Eden Polani y el romance habría salido a la luz luego de que ambos fueran captados en la exclusiva fiesta que la cantante Ebony Riley ofreció por el lanzamiento de su material extendido. Aunque se desconocen los detalles, ya circulan varias imágenes en las que DiCaprio aparece sentado al lado de la joven, quien luce un traje a rayas y el cabello suelto.

Antes de Polani, el también activista fue relacionado con Victoria Lamas, de 23; incluso, el padre de la chica aseguró que ella estaba encantada con el actor, pero al parecer la relación no prosperó.

La última pareja formal que se le conoce a Leonardo es la actriz Camila Morrone, con quien salió desde el 2017 y hasta el 2022; pero el noviazgo terminó poco después de que ella celebrara su cumpleaños número 25.

Usuarios piden cancelar a DiCaprio

Tras darse a conocer el nuevo romance del actor, las redes sociales explotaron y es que no sólo le han llovido fuertes críticas; los usuarios, incluso, han pedido su cancelación pues aseguran que su comportamiento es propio de un depredador.

"Que alguien ya le diga algo a este señor de casi 50", "Me parece bastante gracioso que, en Estados Unidos, con 19 años no tienes la edad legal para beber alcohol, pero sí para salir con Leonardo DiCaprio", "Hay una cantidad enorme de chistes sobre la obsesión de Leonardo DiCaprio con las chicas jóvenes. A mí me da demasiado mal rollo", "Cuando tienes casi 50 pero eliges una y otra vez mujeres menores de 25, ahí ya no hay amor, hay un patrón", "Leonardo no está en la cárcel porque sale con mayores de 18, pero debería estarlo", son sólo algunos comentarios que pueden leerse.

El actor niega romance

Después de que estas imágenes recorrieran todo el Internet, una fuente cercana al actor rompió el silencio y negó que entre él y la modelo haya algo, incluso aseguró que apenas se conocen.

De acuerdo con TMZ, el informante reveló que la pareja sólo coincidió en la misma fiesta y en la misma mesa, pero no están juntos en ninguna forma: "A pesar de una foto que muestra a Eden y Leo sentados uno al lado del otro, no están saliendo ni son pareja en absoluto", publicó el sitio.

MF