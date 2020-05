"Detrás de la montaña" tendrá función en línea

Este fin de semana arranca el festival de cine We Are One, de corte mundial y totalmente en línea (www.weareoneglobalfestival.com, finaliza el 7 de junio); dentro de la programación del evento, se incluye la cinta mexicana “Detrás de la montaña”, del director David R. Romay.

En entrevista, la productora de esta película, Tania Benítez, recordó cómo surgió la invitación para programar la cinta: “Es un festival que organiza Tribeca, e invita a grandes festivales del mundo. Entre ellos el único mexicano es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A raíz de la participación que tuvimos en la última edición, el festival propuso que un participante fuera ‘Detrás de la montaña’. Es una felicidad tener la oportunidad de presentar la película a nivel global, con una vocación tan hermosa que tiene este festival”.

La cinta cuenta el viaje de Miguel, un trabajador agobiado por la rutina de cuidar de su madre enferma. Tras su fallecimiento comienza su aventura en busca de su padre. Además de su paso por el FICG, el largometraje ha participado en otros festivales (Shanghái, España, entre otros) y seguirá “en el tour de festivales en este año, los que sean posibles. Después vamos a entrar a la siguiente fase de distribución, a plataformas digitales. Habíamos tenido estreno comercial en cines, parte de nuestro plan era seguir en distintas ciudades del país, pero se atravesó la pandemia”.

Esta película “pasó por diversos talleres, en uno de estos fue cuando lo leímos y decidimos intentar producirlo. Para hacer viable la producción, siendo una ópera prima de un director, hay muchos obstáculos: hay que validar ante todos que vale la pena seguir adelante con un nuevo talento. Fue un gran apoyo Fidecine, el primer fondo que se sumó, luego fuimos dos rondas de Eficine”.

Para la productora, el estímulo económico por parte del Estado es sustancial, sin él “sería imposible, no existiría (este filme). Alzamos la voz de la importancia que tiene, para que sigan oportunidades para el talento emergente. David (el director) es prueba de que cuando se apoya al talento hay proyección nacional e internacional”.

Además, Tania recordó que la industria del cine estimula la economía: “Es una de las más importantes de las industrias creativas. Justo en momentos de crisis da la posibilidad de generar empleo y crecimiento económico. El valor que se ha logrado tener en la industria de cine es algo que tiene mucho más que dar, da la oportunidad de generar empleos muy necesarios en todos los oficios y profesiones. La belleza del cine y lo que incentiva nuestra labor como productores es que resulta interdisciplinario. En un mismo proyecto están todas las voces, todas las perspectivas. Eso nos ayuda a integrar a distintos Estados (como en ‘Detrás de la montaña’)”.

Parte de la cinta se filmó en Chihuahua: “Se aleja de la preconcepción que tenemos del Estado. Nos dieron facilidades para filmar en una reserva ecológica, un lugar espectacular. Tenemos un país bellísimo que tiene tantas realidades como personas. Es importante destacar estos lugares importantes de nuestro país y la calidad de la gente. Parte del viaje del personaje es encontrarse con gente buena, además de su crecimiento personal: se vuelven amigos y lo acompañan en su crecimiento”.

“Detrás de la montaña” se transmitirá el próximo 2 de junio, a las 15:15 horas, a través del canal de YouTube del festival (We Are One: www.youtube.com/watch?v=K9CYWKwY8Z8). Como cinéfila, Tania comentó que en el festival ya agendó cortos de animación y una comedia de Uganda, además de las charlas en línea con talento internacional.

Sobre el festival

We Are One A Global Film Festival es una iniciativa creada por el Festival de Cine de Tribeca y YouTube; en esta primera edición participan 21 festivales, entre los cuales destacan: Cannes, Venecia, La Berlinale, Sundance, Toronto, Nueva York, BFI London y el FICG Guadalajara.

We Are One ofrecerá de manera gratuita más de 100 películas, de las cuales hay 31 estrenos en línea, 13 estrenos mundiales y cinco estrenos internacionales, así como conversaciones virtuales con Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Bong Joon Ho, Guillermo del Toro, Jane Campion, Claire Denis, entre otros.

Toda la programación de We Are One estará disponible de manera gratuita en su página web (weareoneglobalfestival.com), aunque también se ofrece la posibilidad de realizar donaciones dirigidas a distintas organizaciones.

En el caso de “Detrás de la Montaña”, los donativos irán dirigidos al Fondo de Respuesta Solidaria de la Organización Mundial de la Salud (COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO).

No te la pierdas

Transmisión de la cinta “Detrás de la montaña”, martes 2 de junio, 15:15 horas, por el canal de YouTube: We Are One.

JL