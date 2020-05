A Johnny Depp le gustaría interpretar a "Cantinflas" en el cine

Mario Moreno "Cantinflas" es uno de los personajes más icónicos en México y su talento llegó tan lejos que en gran parte del mundo lo conocen, su personaje cautivó a millones de personas, entre ellas al mismo Johnny Depp, quien quiso protagonizar la película biográfica "Cantinflas".

Mario Moreno del Moral, nieto del actor, comentó en una entrevista para el programa 'Ventaneando' que hace algún tiempo mantuvo una conversación con Johnny Depp, en la cual, el estadounidense le confesó era muy fan de su abuelo y que para él sería un honor poder interpretar al "Mimo de México" en su propia película.

"Estábamos grabando y Jordi (amigo de Depp) le dice; '¿Oye, tú sabes quién es Cantinflas?', él respondió que sí y fue cuando nos presentó, Johnny llegó y me dijo: 'mucho gusto, Johnny', y yo le dije: 'mucho gusto, mi nombre es Mario', y me dice: 'ah te llamas igual que tu abuelo', y para mí eso fue increíble ya que no sólo sabe que Cantinflas es Cantinflas, sino Mario Moreno", expresó.

Moreno también confesó que después de una larga charla el intérprete de grandes personajes como "Manos de tijeras" o "Jack Sparrow", le confesó cómo conoció la figura de "Cantinflas".

"Siempre que Johnny tiene momentos para relajarse o salir de viaje le gustan mucho las playas mexicanas, entonces cada que venía a México y prendía la televisión siempre veía a este personaje en diferentes películas y él dice ‘no hablo español a la perfección, pero tú sabes como actor cómo es la actuación, aunque no hables el mismo idioma, cómo los sentimientos traspasan la pantalla, cómo la risa es algo súper potente' ", agregó.

Para finalizar, Mario contó que esa misma noche Olga Segura, una productora y actriz mexicana fue quien preguntó si existiría la posibilidad de hacer una película en qué idioma se haría, inglés o español, a lo que Johnny agregó:

‘’Si esa película algún día la hacen en inglés cuentan ustedes con un actor".

Actualmente no se saben más a detalles sobre la película biográfica, pero Mario Moreno está muy orgulloso de que el talento de su abuelo ha llegado tan alto que el mismo Johnny Depp quiera interpretarlo.

JM