Después de la "Calma", te desea "Buena suerte"

El músico Pedro Capó se encuentra en Guadalajara para dar un concierto mañana, dentro del festival Fusión 20/20 en La Santa. El cantante puertorriqueño comentó en entrevista respecto a esta presentación: “Para mí siempre es un honor estar acá en México, la gente me ha dado un cariño muy bonito”.

Esta será la segunda vez que cante en Guadalajara, hecho que le da “mucha ilusión, es un espacio de conexión con la música y pasamos un momento bonito”. Sin embargo, su participación en el festival será “relativamente limitada, al ser festival, pero siempre vamos primero por los éxitos, es lo que la gente quiere y lo que disfrutamos también. Es una manera de darnos aprecio mutuo”. Regularmente en sus conciertos individuales toca “el repertorio de mi carrera y sobre todo los nuevos sencillos, algunas canciones anteriores las acoplamos al sello de ahora”.

Pedro Capó ha ganado varios Grammy Latino (Mejor fusión urbana y Canción del año en 2019), además de estar nominado a los Billboard 2020. La manera en que recibe este tipo de reconocimientos es “con gratitud. El premio más grande siempre es el aplauso del público, pero es bonito cuando la academia y los colegas reconocen el trabajo que uno hace: todo lo que hago lo hago con el amor y respeto a la música, al público y a los colegas. Que me reconozcan es un máximo honor. Son cosas que uno no planea, pero cuando llega es especial”.

La canción protagónica

Además de los conciertos y los premios, en la actualidad otro lugar donde se refleja el éxito de la música son las vistas a los videos en las distintas plataformas web. Pedro Capó lanzó hace dos semanas el video de su sencillo “Buena suerte”.

Al respecto, comentó: “Fue increíble, con Mike Ho, lo hicimos en Los Ángeles. Quisimos hacerlo con tonos de iluminación interesantes, sexy. Más allá de ser una historia alrededor de la canción, quisimos que la canción fuera la protagonista del video, un poco más conceptual. Aparece una modelo, pero no hay una interacción romántica”.

A propósito de los videos, Pedro Capó habló sobre cómo elige las canciones que lanzará como sencillo: “Lo voy sintiendo al tiempo, me mantengo componiendo todo el tiempo. Dentro del repertorio sentimos qué es lo más natural como sencillo. Luego de ‘Calma’ sentíamos que ‘Buena suerte’ era lo natural a seguir. Forman parte de la nueva producción que saldrá en mayo, encierra el concepto completo”.

Las composiciones las ha trabajado con otros autores, una experiencia que ha considerado “bonita, me encanta colaborar. Aprendo y la paso increíble, siempre es chévere. Lo he hecho con amigos, siento que siempre me llevo algo nuevo para mis herramientas y mi repertorio de recursos. Igualmente para los colegas. Creo que es bonito porque es una fusión de ideas de diferentes cerebros con un fin común”.

Fan de Lafourcade

De las colaboraciones, a Pedro Capó le gustaría cantar con muchos cantantes. “De México soy muy fan de Lafourcade, me encantaría trabajar con ella. El David Aguilar, aunque suene que estamos en diferentes espectros, soy fan de su trabajo”. De los cantantes de urbano, Pedro mencionó a Ozuna, Bad Bunny y J Balvin, además de Ricky Martin, quien “siempre me ha ilusionado”.

Después de Guadalajara, Pedro irá a Colombia, España y Francia para presentaciones en vivo, además de grabar en Miami. En su opinión, el éxito reciente de la música latina en Europa “nos ha sorprendido muchísimo, cómo está vibrando la música. Muchos hermanos del género urbano se han unido y han llevado la música en español a rincones donde no se escuchaba. Y no solo se escucha: tiene un rol protagónico, se escucha en los autos y los mercados, no solo en los clubes y la radio”.

Los motivos de este fenómeno “son varios factores. Siempre hemos tenido la música para estar en ese nivel, pero la inmediatez con la que ahora consumimos la música tiene que ver. Es la velocidad con la que se comparte la música, creo que nos pone en un mejor lugar para que la gente pueda consumir la música latina, que siempre ha sido sabrosa y siempre pone la gente a gozar”.

JL