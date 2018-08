Demi Lovato cancela conciertos en México y Sudamérica

Después de haber caído al hospital por una sobredosis de drogas, Demi Lovato tuvo que cancelar los conciertos que tenía programado en México y en Sudamérica.

La promotora Zignia Live anunció a través de un comunicado que los eventos de fecha 20 Septiembre 2018 en la Arena Ciudad de México y el 22 Septiembre 2018 en la Arena Monterrey tuvieron que ser cancelados debido a la pronta recuperación por problemas de salud que presenta actualmente la cantante.

Dichos conciertos eran parte de su tour "Tell Me You Love Me".

La empresa lamentó los inconvenientes causados y reiteró su compromiso por seguir realizando eventos.

Informaron que las personas que adquirieron sus boletos en efectivo, Oxxo, Todito y Elektra, deberán presentarse en taquillas de la Arena Cd de México o Arena Monterrey (según sea el caso del show) con sus boletos e identificación para poder solicitar su devolución a partir del 20 de Agosto del 2018 en horario de oficina.

Por otro lado los boletos adquiridos con tarjeta de crédito o débito, el trámite será automático a sus cuentas, no es necesario acudir a realizar ningún trámite, la devolución se verá reflejada de 25 a 30 días hábiles en su estado de cuenta, contando a partir del 20 de Agosto del 2018.

En ningún caso se reembolsa el cargo por servicio.

JB