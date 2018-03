Del Toro repite diálogo público

Las muestras de afecto y admiración por Guillermo del Toro no paran en Guadalajara. La ciudad volvió a recibir al cineasta tapatío para una segunda Master Class, en un diálogo abierto con Leonardo García-Tsao. Y como sucedió en la primera sesión, la gente llenó la sala para escuchar hablar al reciente ganador de dos premios Oscar.

A propósito de anuncio de la beca Jenkins-Del Toro y la beca que ya tenía con el festival cinematográfico de Morelia, Guillermo adelantó que buscará tener otro apoyo centrado en la animación tapatía, rubro que conoce bien.

En el tema de los apoyos, ya en la sesión de preguntas y respuestas, un participante señaló el hecho de que el Gobierno federal no lo felicitó: la respuesta fue clara, si algo tiene que hacer el Gobierno no es felicitar o colgarse éxitos ajenos, lo que deben hacer es ofrecer “más lana para la actividad artística, que reaccionen apoyando a las escuelas de cine, que están en una situación difícil. Si hay un acto en concreto, bienvenido, al nivel que sea, quien pueda dar que dé”. Y si bien mencionó que ante la violencia que vive el país es bueno mantener la esperanza por medio de la creatividad, aclaró que no cree “que una escuela de cine resuelva cuatro muertes al día. Lo que podemos hacer en nuestro círculo inmediato de creación es lo que tenemos para cambiar nuestra circunstancia”.