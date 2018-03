Del Toro crea beca para cineastas mexicanos

El cineasta tapatío Guillermo del Toro fue recibido entre aplausos, selfies y muestras de cariño este sábado a su llegada a las instalaciones del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en el Conjunto de Artes Escénicas (CAE).

El propósito de su visita, además de ofrecer charlas con universitarios, fue también para presentar dos proyectos que verán la luz muy pronto, uno de ellos, la creación de la beca internacional de cine Jenkins-Del Toro para formar profesionales de cine en el extranjero. Este proyecto es una sinergia de Fundación Universidad de Guadalajara y Fundación Mary Street Jenkins.

La beca se otorgará con una cantidad de hasta 60 mil dólares anuales y se entregará de manera simbólica en cada edición del FICG. El apoyo incluye el costo de las colegiaturas hasta que termine sus estudios, estancia, vivienda y alimentos, así como los gastos de transportación, seguro de gastos médicos y una cantidad fija para libros y herramientas de trabajo; a cambio, el estudiante tiene que mantener la excelencia.

El programa de la beca está previsto para 10 años, donde al menos serían siete jóvenes de origen mexicano los que cursarían cine en las escuelas más importantes a nivel internacional. El jurado para designar a los becados será presidido por Del Toro y él mismo propondrá a los demás integrantes del jurado.

Guillermo del Toro resaltó que el motivo de la beca es impulsar a los jóvenes de Jalisco y de México. “Creo que lo que realmente se queda de uno es lo que uno entrega al que viene detrás”, sostuvo.

El otro proyecto anunciado es el arribo, a Guadalajara primero y después a la Ciudad de México, de la exposición “Guillermo del Toro: En casa con monstruos”. Dicha muestra se estrenará en marzo del 2019 en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) y permanecerá abierta al público hasta julio de ese mismo año; en agosto se instalará en la Ciudad de México. La curaduría será realizada por el director de arte Eugenio Caballero, ganador del Oscar a la dirección artística por la cinta “El laberinto del Fauno”.

“La muestra de los objetos no es para hablar de mis películas, sino, mostrar las diferentes influencias de las formas narrativas de arte que han creado una forma de imaginación muy particular, quiere legitimar el arte narrativo popular, para que la gente joven que viene legitime todas esas líneas narrativas que vienen en su propia cultura y entiendan que en los museos no sólo existe el arte muerto o consagrado, sino el arte que puede estar vivo”, dijo Del Toro.