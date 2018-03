5 frases memorables de la segunda Master Class de Guillermo del Toro

5 "A los ventitantos todavía tienen un chingo de tiempo"

Es inevitable estar en la segunda década de tu vida, terminas tu licenciatura, esbozas tu futuro, hacer una maestría, comenzar a trabajar de forma más formal, pero en tu mente rodean pensamientos como "No sirvo para ésto", "porque no estudié otra cosa, no he hecho nada importante en mi vida". ¡Tranquilo! A Memo también le pasó ésto y te da un consejo:

"Nunca me sentí más viejo que a los ventitantos, cuando tenía esa edad me sentía un vago sentía que ya valió madre, sentía que no había hecho nada importante en mi vida, que era un bueno para nada, era un perdedor y estoy aquí para decirles ¡NO! Tienen un chingo de tiempo. APROVÉCHENLO".