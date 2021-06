Deezer muestra una nueva perspectiva con Reggaetón Acústico

Dezeer anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que busca ofrecer una perspectiva diferente sobre el reggaetón, ofreciendo a la audiencia versiones acústicas de artistas como Camilo, Reik, Manuel Turizo, Pedro Capó, Tini, Lenny Tavárez, Dalex, Justin Quiles, Lali, Mau y Ricky, Cali y el Dandee, y Abraham Mateo, entre otros.

“El reggaetón ya no es solo para bailar, energizarte o vivir a todo ritmo. También lo podrás usar para relajarte y ponerlo en reuniones tranquilas con amigos y familiares. El servicio global de streaming de audio, Deezer, ha dado al género un toque experimental y revolucionario, desnudando sus voces para demostrar todo el talento que tienen estos artistas”, explicó Deezer en el lanzamiento del álbum original y exclusivo “Reggaetón Acústico”, que cuenta con 17 versiones acústicas.

En paralelo, la plataforma ha grabado un minidocumental y diversos videoclips de las actuaciones musicales para este proyecto en lugares muy importantes para el género: Miami, San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México y Bogotá.

“Escribir y cantar una canción de reggaetón no es tan sencillo como la gente cree; esto es un mito porque, si fuese así, ¿por qué no lo haces? También el crédito que le dan a Auto-tune lo es; eso es falso, totalmente falso, y las personas se lo deben sacar de la cabeza. Si tú no estás afinado, el Auto-tune no te va a afinar”, ha comentado el artista Manuel Turizo, en el minidocumental de “Reggaetón Acústico”.

“Esto es un negocio de canciones, se trata de canciones. Y, si la canción en sí no está a la altura, no tenemos nada. Nosotros, cada vez que hacemos un tema, nos aseguramos de que podamos agarrar la guitarra y podamos cantarlo, pues muchas canciones realmente nacieron así (...), han comentado por su parte Mau y Ricky.

En este sentido, han especificado sobre el proyecto: “Uno no debe limitar una canción, y hay opciones para diferentes momentos de la vida. Si quieres mover la cintura, pues escúchala con ritmo, si quieres escuchar la letra, profundizar y escuchar una canción en un momento más relax, te tenemos la versión acústica”.

En esta nueva oferta, Deezer propone canciones como “Millones”, de Camilo; “Si me dices que sí”, de Reik; “Amor en coma”, de Manuel Turizo; “Vibes”, de Matt Hunter; “Me enamora”, de Lenny Tavárez; “Feelings”, de Dalex; “Jeans”, de Justin Quiles; “Báilame en los besos”, de Dylan Fuentes; “Donde hubo amor”, de Pedro Capó; “Chimbita”, de Feid; “Bailo pa’ ti”, de Lali; “Doctor”, de Mau y Ricky; “Agüita con coco”, de J Alvarez; “Mala de verdad”, de Mariah Angeliq; “Miénteme”, de Tini; “Despiértate”, de Cali y el Dandee; “Sanga Zoo”, de Abraham Mateo.

Todos estos artistas están ya en el álbum original “Reggaetón Acústico”, promovido a nivel mundial y, a partir del día 25 de junio, estarán también en 17 portadas de las mejores playlists editoriales de Deezer.

Algunas de las canciones de “Reggaetón Acústico” también las podrás encontrar en playlists para distintos estados de ánimo o ambientes, como “Vamos a la playa”, “Te amo” o “Perreo con amor”.

“En este proyecto mostramos las facetas menos conocidas de estos grandes artistas, las más románticas y calmadas. Los cantantes se presentan sin demasiados adornos, brilla su esencia. Es un formato novedoso que teníamos muchas ganas de lanzar al mundo a través de nuestra plataforma”, indicó Mauricio Mendoza, Head of Content and Industry Relations de Deezer en las Américas.

En estas versiones acústicas no solo están artistas consolidados, pues también están nuevos talentos como Dylan Fuentes, quien fue seleccionado recientemente para el programa de apoyo a artistas emergentes ‘Deezer Fresco’.

Para disfrutar del álbum original de Deezer, “Reggaetón Acústico”, visita: https://dzr.lnk.to/ReggaetonAcustico_Artist.