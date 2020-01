Deep Purple regresa al Hell And Heaven en México

La banda británica Deep Purple dio el anuncio de su inclusión al festival Hell And Heaven, mismo que celebrará 10 años los próximos días 14 y 15 de marzo.

Deep Purple, banda pionera del rock psicodélico desde su formación a finales de la década de los 60, regresará a México para presentarse por segunda vez en dicho festival, pues en 2018 encabezó el cartel en su primer día: 4 de mayo. La próxima edición, estará tocando el 14 de marzo en Deportivo Parque Oceanía, ubicado al oriente de la Ciudad de México.

Tras 50 años de trayectoria, los ingleses que han brindado éxitos musicales como "Smoke on the water", "Highway Star", "Strange Kind Of Woman y "Black Night, habían anunciado su regreso a los escenarios en septiembre; sin embargo, México tendrá la primicia de recibirlos en el festival de metal más importante de Latinoamérica.

Asimismo, su última vez en territorio nacional fue en un show que dieron en la Arena Ciudad de México el año pasado, ahora se unirá a las bandas estelares del Hell And Heaven que cumplirá 10 años y compartirá créditos con Manowar, King Diamond, Amon Amarth y Powerwolf.

