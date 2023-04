Alessandra Rosaldo no se limita a la hora de demostrar los desacuerdos que tiene con Eugenio Derbez, pues pese a que han cultivado una relación de casi dos décadas muy sólida, ha expresado que hay ciertas circunstancias muy serias en las que su marido sigue haciendo chistes, situación que la ha llegado a sentirse sola, pues pese a que una de sus cualidades de su pareja es la comicidad, ella revela que su personalidad le impide reírse de eventos preocupantes, como uno que vivió la familia durante las grabaciones de "De viaje con los Derbez 3".

La familia Derbez acudió a la premiere de la tercera temporada "De viaje con los Derbez 3" para hacer promoción de esta producción de Prime Video que ha alcanzado un buen recibimiento en streaming, pues durante la alfombra roja de este evento, Eugenio Derbez confió que luego de las grabaciones de la primera parte del programa se sintieron "invadidos", por lo que no quisieron firmar un contrato para la realización de una segunda parte, sin embargo, luego de una serie de cambios en el contrato, la familia accedió a emprender otro viaje.

Sin embargo, para poder arreglar los problemas que se produjeron en la primera temporada -en una entrevista con Berenice Ortiz- el comediante confió que tuvieron que acudir a terapia familiar para limar asperezas.

"El formato fue demasiado invasivo y no nos gustó, hubo muchos pleitos en esa primera temporada, terminados muy mal todos, platicamos... ¡fuimos a terapia!, hicimos una cantidad de cosas", destacó.

Ahora, Aislinn, Aitana, Alessandra, Eugenio, José Eduardo y Vadhir están por estrenar la nueva temporada de su show, para el cual viajaron a Jamaica, pues Derbez aseguró que la grabación de la tercera temporada, a diferencia de lo que ocurrió en la primera, les sirvió para acercar a la familia y estrechar su vínculo, pues por sus compromisos laborales y personales se ha vuelto un poco complicado que puedan verse con frecuencia.

"La verdad es que ha servido mucho para que, como familia, sanemos cosas, podamos vernos por lo menos un mes al año y convivir; se ha vuelto en algo muy lindo ahora", destacó.

Sin embargo, durante las grabaciones de "De viaje con los Derbez 3" no todo fue miel sobre hojuelas, pues fue -a propósito de su viaje a Jamaica- que Vadhir se accidentó gravemente, cuando un día libre decidió salir y lanzarse de un paracaídas, el cual, no se abrió de la forma correcta cuando el joven actor se encontraba a pocos metros de aterrizar, situación que su padre presenció con gran preocupación desde la distancia, pues pese a que ese día se encontraba muy cansado, su instinto lo hizo tomar la decisión de acompañarlo.

"Lo estaba acompañando y las condiciones no eran las ideales, (…) estuvo a punto de estrellarse contra los árboles. Al tratar de desviarse no sé mueve y lo veo enfrente de mí; como se desploma, lo que sentí no te lo puedo describir", detalló el actor", en una entrevista para "Ventaneando" en marzo pasado.

Fue esta situación y otro viaje que puso en peligro la seguridad de los Derbez lo que preocupó hondamente a Rosaldo, pues asegura que la integridad de su familia está por encima de todo, por lo que -en ese momento- no le importó lucir histérica frente a las cámaras, pues destaca que nunca pondría en riesgo la vida de la pequeña Aitana que, en la actualidad, tiene ocho años.

"Es muy complicado porque para mí, en el momento, estaba en pánico, un poquito en shock, estaba muy asustada y me sentí sola, me sentí como: '¿Soy la única loca que está viendo el peligro y aquí todos los demás se están riendo?'", expresó. "Y para mí, en esos momentos... me vale si hay cámaras, la verdad, no voy a poner a mi hija en peligro y voy a hacer lo que tenga que hacer", dijo puntualmente.

Fue así que Eugenio reconoció que, pese a que todas y todos estaban asustados, trató de calmar la situación bromeando, reconociendo que no fue la forma correcta de abordar la situación.

"Yo por ejemplo estaba muy consciente de que estaban las cámaras filmando y como que lo quise minimizar; por eso fue el problema con ella porque me dijo: 'Oye, estuvimos a punto de matarnos y no hiciste nada y te la pasaste haciendo chistes', y la verdad es que tiene razón, debí de haber parado y arreglar la cosa", reconoció el actor.

