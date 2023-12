¿De cuánto es la fortuna de Mariah Carey por "All I Want for Christmas Is You"?

Mariah Carey ha reafirmado su estatus como una de las artistas más destacadas a nivel global gracias a "All I Want for Christmas Is You", esta famosa canción que suena cada temporada navideña por todo el mundo.

Sin embargo, la pregunta que se plantea es: ¿Cuál es el impacto financiero anual de esta icónica canción navideña?

En la décima semana de diciembre del año pasado, la pegajosa melodía ya encabezaba la lista del Billboard Hot 100, manteniéndose en el primer lugar durante más de tres años consecutivos durante la temporada.

La canción, parte de su álbum "Merry Christmas" lanzado en 1994, logró ingresar al top 10 por primera vez en diciembre de 2017, repitiendo este logro en 2018, 2019, 2020 y 2021.

En cuanto a las cifras, durante la semana del 9 al 15 de diciembre de 2022, el tema atrajo 4,4 millones de reproducciones y vendió 11,000 descargas solo en Estados Unidos, según informó "Luminate".

Billboard también señaló que, a nivel global, Carey generó alrededor de 4,5 millones de dólares en 2021, con 1,66 millones provenientes de regalías de la publicación. Estas cifras estimarían ganancias cercanas a los 120 millones de pesos.

Adicionalmente, según "The New York Post", la artista obtendría 3 millones de dólares al año, mientras que "The Economist" calcula alrededor de 2,5 millones de dólares en regalías cada año solo por esta canción.

