Después de 25 años sin lanzar música inédita, la icónica boy band mexicana Magneto regresa con su nuevo sencillo “Prender el fuego otra vez”, una pieza tropical que fusiona ritmos urbanos con acordeones vallenatos. Esta canción es parte de su próximo EP.

En entrevista con EL INFORMADOR, Mauri Stern, uno de los cinco integrantes del grupo que debutó en 1983, compartió sus pensamientos sobre el regreso al estudio: “El prender el fuego otra vez y meterse al estudio fue una selva, un lugar en donde nosotros podríamos no necesitar estar y seguir en la nostalgia que nos da la gira con los 90’s Pop Tour… Sin embargo, apareció ese fuego en los cinco magnetos, como hermanos, y éste no vino de un lugar de necesidad, sino de emoción”.

Magneto volvió a los escenarios hace siete años a través de formatos como los 90’s Pop Tour y Magneto y Mercurio. Sin embargo, Elías, Alan, Tono, Alex y Mauri sintieron la necesidad de crear música nueva, primero por satisfacción personal y luego para sus fans que los han apoyado durante más de 40 años.

“Prender el fuego otra vez” es una creación del puertorriqueño Pedro Capó, junto a Frank Santofimio, Gabriel González-Pérez, Héctor Montaner Jr. y Rafael Regginalds (Reggi, El Auténtico). La canción transmite un mensaje de nuevos comienzos y segundas oportunidades.

Inicialmente, la melodía sacó a la banda de su zona de confort: “Cuando Pedro me mandó la canción era una balada de medio tiempo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que Magneto tiene las credenciales en Latinoamérica, Estados Unidos y en España para proponer algo nuevo y que hoy los oídos de la gente están más conectados con América Latina… Con esos tintes de cumbia, ese acordeón colombiano y con el coro tropical… Todo nos fue llevando a que nuestros cómplices cantautores y nuestro productor musical nos dirigiera a ese lugar que fue sorprendente para todos, donde nos sentimos cómodos y la gente está respondiendo de una manera particular y muy positiva”, expresó Stern.

El video del sencillo fue grabado en la Ciudad de México y dirigido por Ricardo Calderón, conocido por su trabajo con artistas como: Cristian Castro, Ricardo Arjona y Jesse & Joy.

Bajo la producción de Bobo Producciones, empresa liderada por Ari Borovoy, Magneto planea lanzar un EP compuesto por seis canciones, creadas de forma orgánica y con mucha libertad: “Siempre hemos dicho que las canciones te escogen a ti, ellas llegan a tu vida. Hasta el momento han llegado seis canciones que nos emocionan, si llegan más o Cristian Nodal nos escribe una canción y nos emociona, la grabaremos. De principio sentimos que hacer cinco o seis canciones era una buena medida, es como correr un medio maratón, los músculos dan para eso, pero el tiempo lo dirá”, compartió Stern.

Aunque aún no hay una fecha concreta para el lanzamiento del material, la banda está segura de que no padecen de ansiedad viral y que las nuevas canciones serán fieles al legado de Magneto, no con un pop viral ni pasajero, sino un pop serio: “Magneto viene desde otro lugar, actualizándose, pero no perdiendo la esencia. Antes de que termine el año seguro sacaremos una segunda canción y con calma mostraremos poco a poco más sencillos”.

Nuevas visiones

Con el paso de los años, el concepto de éxito y felicidad ha cambiado para los integrantes de Magneto. Antes, se trataba de alcanzar la fama y ser reconocidos; ahora, Stern, de 53 años, disfruta de las cosas más sencillas de la vida y los momentos compartidos con sus compañeros de gira en los 90’s Pop Tour: “Salimos de una arena llena, con una producción de ensueño y tras interpretar 50 canciones nos vamos todos a la una de la mañana a comer unos tacos en cualquier taquería, nos vemos unos a los otros, compartimos anécdotas, reímos, nos llena de vida y eso también se lo queremos compartir a una nueva generación que no la tiene fácil y está influenciada por tener éxito de la forma más rápida posible”.

El nerviosismo y la emoción son elementos constantes en la carrera de Magneto. Al igual que cuando se presentaron por primera vez en el Auditorio Nacional, en el festival Viña del Mar en Chile o en España, Stern sintió lo mismo al unirse hace siete años a los 90’s Pop Tour, en la Arena Ciudad de México.

“Es conservar esa humildad y gratitud de poder estar en el escenario. Cuando uno da por hecho las cosas perdemos gratitud y los Magneto fuimos muy agradecidos porque nunca nada se nos regaló, nuestro éxito no fue fácil ni rápido y eso está en nuestra esencia, gratitud a la profesión y sobre todo al público”.

Además de las nuevas canciones, Magneto está preparando una nueva gira con un concepto renovado, que incluirá presentaciones en varias ciudades, entre ellas Guadalajara.

Grandes éxitos

Magneto es una agrupación proveniente de México. Alcanzó su máxima popularidad entre 1986 y 1991 después del declive de la “menudomanía”. Entre sus éxitos recordamos temas como: “Suena tremendo”, “Adolescencia”, “40 grados”, “Vuela, vuela” y “Mira, mira, mira”.

