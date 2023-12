Adiós Mariah Carey, esta canción la desplazó como la más escuchada en Navidad

Cuando comienza la temporada navideña, un clásico invariablemente ocupa el primer lugar en las listas musicales: "All I Want For Christmas is You" de Mariah Carey. Este conocido sencillo de la artista estadounidense ha llegado a ser, de alguna manera, la canción navideña más popular de los últimos años.

Sin embargo, este año se ha presentado una situación peculiar. Resulta que una canción que fue lanzada hace más de seis décadas ha estado compitiendo de manera intensa con el éxito de Carey. Nos referimos a "Rockin' around the Christmas tree" de la legendaria artista Brenda Lee, quien actualmente tiene 79 años.

Rockin' around the Christmas tree se estrenó por primera vez en 1958, cuando Brenda Lee tenía tan solo 13 años de edad y se ha posicionado en estos días gracias a su amplia presencia en la red social TikTok, lo que posicionó a este tema en el top uno del listado Hot 100 de Billboard, con lo que sin duda, superó a Mariah Carey.

Es relevante destacar que con este acontecimiento, Brenda Lee se ha consolidado como la artista de mayor edad en alcanzar el primer lugar en el ranking de Billboard, superando así el récord de Louis Armstrong. Según la revista, no ha sido hasta este momento desde 1960 que Brenda Lee logra alcanzar la posición número uno.

¿Cómo surgió el hit navideño de Brenda Lee?

"Rockin' around the Christmas tree" fue creada por Johnny Marks, un destacado compositor estadounidense especializado en canciones navideñas.

La cantante recuerda vívidamente cómo transcurrió ese día. "Tenía el aire acondicionado a cero, un árbol de Navidad en el estudio y todos los músicos llevaban gorros de Papá Noel. Eso fue simplemente mágico para una niña de 13 años", compartió en una reciente entrevista con The Guardian.

Aunque la canción se estrenó durante la temporada navideña de ese mismo año, inicialmente no tuvo un gran éxito. Fue dos años después, en diciembre de 1960, cuando finalmente ingresó al Hot 100 de Billboard y alcanzó la posición número 14.

Después de 65 años desde el lanzamiento de este icónico tema, Brenda Lee disfruta de su resurgimiento y de cómo vuelve a resonar en todo el mundo. En un clip de TikTok, expresó: "Esta es la canción que me ha colocado en el radar de todas las generaciones".

En noviembre pasado celebró lanzando el videoclip oficial del single, donde también aparecen figuras del género country como Tanya Tucker y Trisha Yearwood.

