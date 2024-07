Hoy se cumplen 41 años del lanzamiento del icónico álbum debut de Metallica, "Kill 'Em All", un disco que definió el género del Thrash y Heavy Metal. Este álbum, lanzado el 25 de julio de 1983, sigue siendo una referencia obligada para los amantes del metal.

Aquí tienes siete curiosidades sobre "Kill 'Em All" que quizás no conocías:

1. Cambio de título

El álbum originalmente se iba a llamar "Metal Up Your Ass", con una portada que mostraba una mano saliendo de un retrete con una daga. Sin embargo, la disquera rechazó esta idea, obligando al grupo a cambiarlo. El título "Kill 'Em All" fue sugerido por el bajista Cliff Burton después de un incidente con distribuidores de discos que lo enfureció.

2. Inspiración del nuevo nombre

La frase "Kill 'Em All" surgió tras esa frustración de Burton. En su enojo, sugirió: "¿Por qué no los matamos a todos?" Así nació el título que conocemos hoy.

3. Expulsión de Dave Mustaine

Un mes antes de grabar el álbum, el guitarrista Dave Mustaine fue expulsado de la banda debido a sus problemas con el alcohol. James Hetfield y Lars Ulrich le compraron un boleto de autobús, le devolvieron sus pertenencias y lo despidieron. Este evento se explora en el documental "Some Kind of Monster" (2004).

4. Kirk Hammet en acción

Kirk Hammet, quien en ese momento era el guitarrista de la banda Exodus, tuvo solo una semana para aprender las canciones de "Kill 'Em All" después de unirse a Metallica. Al principio, tocaba los solos tal como los había escrito Mustaine, pero gradualmente los hizo suyos.

5. Malas ventas

A pesar de su popularidad actual, "Kill 'Em All" solo vendió 17,000 copias en sus primeras dos semanas. Sin embargo, con el tiempo, ha vendido más de 3 millones de copias, consolidándose como un clásico del metal.

6. Orígenes de las canciones

Algunas canciones del álbum provienen de bandas anteriores a Metallica. Por ejemplo, "Hit the Lights" pertenecía a Leather Charm, la primera banda de James Hetfield, mientras que "The Four Horsemen" originalmente era "The Mechanix", una canción de Panic, la antigua banda de Dave Mustaine.

7. Reunión de 2011

En 2011, James Hetfield, Lars Ulrich y Dave Mustaine se reunieron para celebrar los 30 años de la banda, ofreciendo cuatro noches épicas de conciertos con varios invitados especiales. Puedes revivir ese momento (https://www.youtube.com/watch?v=Huqrq-YDit4&t=6612s).

CT