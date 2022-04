De Lupita D'Alessio a Caló, la nostalgia musical invadirá a Guadalajara

La empresa Sinergias trae una serie de espectáculos a la ciudad durante los próximos meses. Ha hecho una selección de conciertos con los artistas más reconocidos y queridos en México. Por ejemplo, el próximo 7 de mayo en punto de las 21:00 horas en el Foro Ágora de PALCCO, se presentará Lupita D'Alessio con su show "Aquí estoy". Los accesos están disponibles en Boletomóvil.

Luego, el 18 de junio en el Teatro Moncayo de PALCCO, a las 21:00 horas, se presentarán Los Teen Tops y Los Locos del Ritmo con el espectáculo "Los años dorados del rock and roll", una velada a la que no pueden faltar nuestros abuelos para recordar su época de juventud.

En el mismo recinto hacia las últimas semanas del mes de julio también se desarrollará el espectáculo "Los 10 pianos" del director y productor Carlos Herrera, quien explicó en rueda de prensa que se hace un recorrido por diferentes épocas, desde lo más clásico hasta lo contemporáneo.

También para recordar los años dorados del pop está el show "Soundtrack. El Playlist de tu vida", un concierto donde varias figuras del pop de los 80,90 y 2000 se han reunido. Ellos son Caló, Pablo Ruiz, Fandango, Sandoval, Ragazzi, La Onda Vaselina, COX, Xava Drago y Pablo Portillo. Aún está por definirse la fecha de este espectáculo, pero se planea sea en la tercera semana del mes de agosto en PALCCO.

A propósito de estos eventos, Radamés Ramírez, socio director de la empresa Sinergias, comparte que no solo están trabajando con PALCCO, la idea es hacer proyectos culturales y de entretenimiento en otros foros de la ciudad que no sean los mismos de siempre.

"No tenemos tal cual firmada una exclusividad con PALCCO, es un recinto que a mí en lo personal me gustó mucho para los eventos que ya están cerrados, Pero habrá otros eventos que seguramente no se adaptan a las necesidades logísticas y de operaciones que necesitamos, por ejemplo, ahora que traemos a Marvel, que lo vamos a hacer en Expo Guadalajara. Y lo que queremos es también darle juego a otros recintos que están como elefantes blancos o dormidos, recintos que necesitan reactivarse, los cuales a lo mejor la gente no los conoce, queremos que la economía del Estado fluya en todos los sentidos. Entonces, no estamos casados con ningún empresario o recinto".

Sinergias tiene 16 años trabajando sobre todo en Ciudad de México y Monterrey, "y ahora tomamos la decisión de que en los siguientes cinco años, meternos de lleno en Guadalajara, porque vemos una gran oportunidad de negocio y de necesidad de los tapatíos de tener estas alternativas. Cada mes queremos que haya un espectáculo macro y también tener teatro musical y tradicional todos los domingos a través de temporadas".

Carlos Herrera, director y productor de "Los 10 pianos" y Radamés Ramírez, socio director de la empresa Sinergias. EL INFORMADOR / E. Esparza

En cuanto a la alianza con Marvel, se trata del proyecto "Avengers S.T.A.T.I.O.N. The Experience", el cual podría desarrollarse en Guadalajara en septiembre del 2022 o marzo del 2023, "es un proyecto de 14 meses donde estaremos en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Mérida y Guadalajara", en todos los Estados la experiencia la vivirá el público por tres meses y en la CDMX estará durante cinco.

"El recorrido es de una hora en total. Son seis módulos y en cada uno vas a encontrar a un superhéroe, vas a vivir una experiencia inmersiva donde te van a poner retos, son experiencias también en 3D". Los precios oscilarían en 450 pesos para adultos, 400 para niños y 350 para grupos, sin embargo, aún está por definirse, pero resalta Radamés que la intención es tener precios accesibles para que todos los tapatíos asistan.

Con la marca de "Harry Potter" también buscan traer una experiencia inmersiva, similar a la de "Avengers", expresa Radamés que hay tres espectáculos en torno a esta marca y van definir cuál sería la que estarían trayendo a la ciudad. Finaliza al decir que habrá junta de planeación en los siguientes días para definir el calendario sobre los eventos que estarán desarrollándose el resto del año y así el público ya tenga a la mano fechas y horarios definidos.