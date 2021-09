Las redes sociales amanecieron este jueves con la sorpresa de que el actor David Zepeda estaba entre las tendencias debido a que fanáticos afirmaron que el actor aparece en la escena post créditos de la película “Venom: Carnage Liberado” de Sony y Marvel.

El video de la supuesta escena post créditos viralizado en redes sociales sorprendió a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que también el actor Tom Holland aparece en dicha escena. Esto confirmaría que Sony y Marvel unirán a “Venom” de Hardy y al “Spider-Man” de Holland en el futuro.

¿Realmente aparece David Zepeda en “Venom 2”?

A pesar de que Zepeda no forme parte del cast de la secuela de “Venom”, lo que sí es verdad es que el gusto por las telenovelas de “Eddie Brock” lo llevó a esta escena filtrada, pues el actor se puede ver en la telenovela “Acorralada” (2007) en el televisor.

Junto a David Zepeda aparece la actriz Alejandra Lazcano.

PostCreditos de Venom 2 Completa

Ya quiero verla :,v pic.twitter.com/bDxPEteG8m — Razor_911 (@Razor_911_) September 29, 2021

Para la banda que no se esperó y vio la escena post-créditos filtrada de Venom 2:



¿Qué se siente que David Zepeda sea más canon en el MCU que todos los X-Men juntos? �� pic.twitter.com/gzlxRgdw76 — Plátano Chiapas a $9.90 (@GuatDeFollow) September 29, 2021

La película “Venom: Carnage Liberado” se estrenará el cines mexicanos este 1 de octubre para el público en general.

"Let There Be Carnage" da un giro gótico al llevar a Brock a la órbita de un asesino en serie, Cletus Kasaday (Woody Harrelson). Kasaday atrae a su propio simbionte, Carnage, lo que le permite escapar de prisión. La secuela también trata sobre Brock y Venom atravesando lo que Serkis llama "la comezón del séptimo año" en su relación, ya que ambos anhelan la independencia.

"Let There Be Carnage" será una de las películas más grandes que se lancen sólo en cines durante la pandemia. Después de varios retrasos, Sony adelantó el estreno unas semanas.

"Venom" dará inicio a la temporada de películas de otoño, y muchos seguirán de cerca su desempeño.

