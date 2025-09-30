Jalisco dice adiós a uno de sus músicos más inspiradores y notables. El joven pianista tapatío David Gónzalez Ladrón de Guevara falleció este martes a sus 28 años, según informó la Secretaría de Cultura del estado.

La vida de David fue una vida de lucha, valentía y amor por dedicarse a aquello que más le gustaba: la música. El pianista nació con Síndrome de Miller, una condición genética que le produjo discapacidad motriz y auditiva, y manos de cuatro dedos. Desde pequeño mostró interés por la música, viniendo de una familia de talentos, pero en primera instancia su padre, José Luis González Moya, decidió no educarlo, hasta que la vida misma lo puso en su sitio, y vio ante sus ojos el diamante en bruto que era su hijo.

David era un virtuoso en el piano, pero la realidad es que era un melómano, y tenía el corazón lleno de música. "En mis composiciones busco transmitir esperanza", declaró para EL INFORMADOR, apenas en julio de este año. Nunca buscó encasillarse en nada: así como componía para el piano, creaba música en inglés, español, pop, country, incluso música electrónica. Su lucha de vida se vio retratada hace muy poco en el documental "Concierto para otras manos", de Ernesto González Díaz, que estuvo nominado al Ariel por Mejor Documental.

David era optimista, y veía a la vida desde una mirada luminosa. Nunca consideró su discapacidad como una limitante, sino una posibilidad que lo llevó a tocar el piano en escenarios internacionales, además de ganar reconocimientos. Su historia es una historia de música, la música que tanto quiso y que tanto tocó y compuso, de la música como un territorio donde no existen barreras, ni discriminaciones, sino una esperanza que fue lucero y motor de vida de David, que lo llevó a superar sus miedos, derribar sus propias barreras.

"Quitando nuestro enfoque de lo que no podemos hacer y enfocándonos en lo que sí podemos hacer, dejaremos de vivir nuestros miedos y comenzaremos a vivir nuestros sueños", dijo David González Ladrón de Guevara, para esta casa editorial, en julio del 2025.

MF