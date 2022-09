El protagonista de telenovelas como "La fuerza del destino", "Abismo de pasión" y "Mi fortuna es amarte", David Zepeda se posiciona según la opinión de varias mujeres como uno de los actores y cantantes más guapos y deseados de México.

Zepeda como galán de telenovelas y figura pública en nuestro país, siempre ha luchado por mantener privados los aspectos de su vida más íntimos como su vida sentimental, sin embargo recientemente se dió a conocer información no oficial que asegura, el actor mantuvo conversaciones comprometedoras con algunas fans.

El galán de telenovelas declaró que actualmente se encuentra soltero y entregado al trabajo que incluye proyectos actorales y de modelaje; Incluso asistió recientemente al programa "Hoy" donde declaró que respeta a sus fans y el público en general, pero él está en su derecho de mantener su privacidad y que se hable sobre él en base a su trabajo y talento.



¿Zepeda esconde a sus parejas?



El actor aseguró que no quiere que se malinterprete lo que dijo. Zepeda no intenta ocultar a sus novias, solo que él prefiere que lo conozcan más por la parte profesional. Incluso el actor afirma que mantiene una vida sencilla, bonita, hogareña y muy familiar, y que no desea que su vida se convierta en un espectáculo donde todo el tiempo se esté hablando de lo que hace y lo que no hace, con quien está y con quien no está.



¿David Zepeda quiere ser padre?



Hace un par de meses Zepeda aseguró que le encantaría ser padre: "Soy muy niñero", aseguró. Mientras tanto el actor confirmó que va practicando para ser padre a través de sus sobrinos.



