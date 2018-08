David Palacio, dispuesto a todo

Los desafíos son una constante en la carrera de David Palacio, actor colombiano que en cada proyecto consolida una trayectoria en la que demuestra no temer a ningún personaje que toque a su puerta.

Tras su participación en “Educando a Nina”, David Palacio enfrentó uno de los retos pendientes en su carrera como intérprete: la comedia, género en el que por primera vez emprendió al dar vida a “Daddy Papi”, un divertido cantante que dio ese toque de frescura e irreverencia a esta telenovela propuesta por TV Azteca y que en pasados días llegó a su final, teniendo como protagonista a Cynthia Rodríguez.

“Fue un proyecto hermoso, este personaje estaba padrísimo, lo disfruté (…) la novela aborda temas muy divertidos, de situación, la gente se ríe muchísimo con personajes muy entrañables”.

Con diversos planes a la espera y con la posibilidad de regresar al cine y la televisión, David Palacio disfruta de una gran popularidad con las transmisiones alternadas de diversos proyectos en los que ha participado y que han resultado exitosos como “La bella y las bestias”, “La piloto” y “Corazón que miente”, que actualmente llegan a los hogares mexicanos y latinos en horarios estelares y con gran impacto en la audiencia.

“Me gusta hacer personajes lo más variado que se pueda. Ahora vienen muchas cosas, estoy grabando una serie de la que aún no puedo dar detalles, también estoy en pláticas para una película. Estoy feliz porque no me ha faltado trabajo”.

Radicado en México desde hace años y recordando la formación que actoralmente ha desarrollado en suelo mexicano, David destaca la alegría de sentirse arropado por producciones internacionales que lo catapultan como uno de los actores con mayor movimiento en el ámbito escénico gracias a la capacidad de adaptación que tiene para encarnar diversas personalidades.

“Exploré la comedia, una faceta que no había hecho antes, estoy más acostumbrado al melodrama, había sido mi fuerte. La comedia me encantó, lo que venga será bienvenido; entre más diferente sea un personaje, es un reto más grande para mí”.