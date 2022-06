Dave Mustaine: El músico, de Megadeth, lanza guitarra de edición limitada con Gibson

Un nuevo objeto de deseo ha llegado no solo para los fanáticos de la banda Megadeth, pues también los apasionados de la música tendrán que comenzar a ahorrar para poder adquirir la nueva guitarra que el músico y cantante Dave Mustaine ha lanzado en colaboración con Gibson.

La guitarra en cuestión, creada bajo los estándares y necesidades musicales de Dave Mustaine, líder fundador de la multipremiada banda de metal Megadeth, es la “Flying V EXP Rust In Peace”, que se suma a la antaña colaboración que ha realizado con Gibson con una colección especial.

Gibson, con 128 años de tradición en la fabricación de instrumentos y equipo musical, particularmente en las guitarras, anunció esta colaboración especial dentro de la colección emprendida junto a Dave Mustaine, dando a la “Flying V EXP Rust In Peace” un acabado Alien Tech Green, que como su nombre lo indica en inglés, es de color verde vibrante.

A través de sus redes sociales, Gibson compartió imágenes y videos de la nueva guitarra de edición limitada, que resalta por un mástil de caoba con escala de 25,5” que tiene un diapasón de ébano con radio compuesto, así como 24 trastes medium jumbo e insertos en forma de diamante Rust in Peace en dos colores (verde y madreperla), un clavijero tipo Explorer con afinadores Grover Mini Rotomatic con botones tipo Kidney.

La guitarra también se compone por una cejuela Graph Tech y la firma de Dave Mustaine en la tapa del tensor. El cuerpo de caoba “Flying V” está equipado con un puente Tune-O-Matic, un cordal Stop Bar y pastillas signature Dave Mustaine Seymour Duncan Thrash Factor, en tanto que el acabado en laca de nitrocelulosa Alien Tech combina con el hardware negro cromado. Se incluye un estuche rígido Rust In Peace, con una correa Dave Mustaine Signature Richter, indicó Gibson.

El nombre de la nueva guitarra, de acuerdo con Gibson, hace referencia al álbum “Rust in peace”, de Megadeth, “que estableció un nuevo estándar para el heavy metal”, por lo que sus características apelan por completo a la calidad y exigencia que Dave Mustaine busca siempre en el estudio de grabación y los escenarios.

¿Quién es Dave Mustaine?

Dave Mustaine fundó Megadeth en 1984 y desde entonces ha sido clave en el posicionamiento del movimiento thrash metal en Estados Unidos y a nivel mundial. Con Megadeth, Dave logró escalar rápidamente en la industria musical con el lanzamiento de “Killing Is My Business... And Business Is Good!”, en 1985.

Megadeth ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y prestigiados reconocimientos como el Grammy, por producciones como “Dystopia”, así como así como cinco álbumes consecutivos de platino y multiplatino.

MF