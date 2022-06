The Mars Volta anuncia su regreso al escenario con "Blacklight Shine"

La mítica banda The Mars Volta ha sorprendido por completo a su público y aunque por muchos años se especuló sobre un posible regreso oficial, la agrupación comandada por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López confirmó, 10 años después de su separación y último álbum “Noctourniquet”, su regreso a los escenarios con un tour que ya contempla al menos 13 fechas por Estados Unidos, teniendo como invitada especial a Teri Gender Bender.

A la par de la gira que este 2022 comenzará su recorrido en Dallas el 23 de septiembre y se extiende hasta el 21 de octubre en Los Ángeles, The Mars Volta ha encendido las redes sociales con el estreno de “Blacklight Shine”, canción que fue lanzada junto a su video musical en donde la banda nuevamente retoma su propuesta experimental y sus tradicionales toques latinos que van saltando entre una lírica en inglés y español.

El video de “Blacklight Shine”, con 11 minutos de duración, fue dirigido por Omar Rodríguez-López, y apuesta por un formato cinematográfico en blanco y negro filmado en Puerto Rico, donde resaltan secuencias de baile y percusiones caribeñas que se mantienen hasta el final del clip.

Si bien tanto Cedric como Omar se habían mantenido con proyectos en paralelo como Antemasque y At The Drive-In, el regreso como The Mars Volta –que debutó en Texas en 2001- seguramente marcará una nueva etapa para el proyecto que, durante sus años en la escena, se impuso como uno de los exponentes más estridentes por su propuesta en vivo y canciones cargadas de retrospección y que en su momento le valieron reconocimientos como la mejor banda de rock progresivo de acuerdo a los estándares de la revista Rolling Stone.

Daban pistas del regreso

Aunque por muchos años se rumoró que Omar y Cedric habían tenido diferencias sobre el futuro de The Mars Volta, y en especial que Cedric había optado por salir del proyecto por cuestiones personales, la banda comenzó a dar pistas de un posible trabajo juntos, luego de que en recientes días en el Grand Park, en Los Ángeles, apareció el cubo interactivo “Voltacube” con la leyenda “L’YTOME HODORXÍ TELESTERION”, que invitó a los transeúntes a ingresar y descubrir lo que sería “Blacklight Shine”, sin imaginar que estaban escuchando por primera vez el regreso oficial de la banda que se separó oficialmente en 2013.

Previo a esta experiencia inmersiva, The Mars Volta promocionó el relanzamiento de sus álbumes en una edición especial titulada “La realidad de los sueños”, en formato de box, a la par de que Cedric respondió a una pregunta de los fans sobre si estarían dispuestos a retomar el proyecto, a lo que respondió que ya estaban trabajando en ello, sin embargo, no dio más detalles sobre si solo se trataría de material inédito o un regreso formal a los escenarios.

Piden a The Mars Volta en Guadalajara

Aunque de momento solo Estados Unidos está contemplado en la gira de regreso, los fanáticos de The Mars Volta ya reaccionan a las publicaciones de la banda solicitando que el tour se extienda a Europa y México.

En 2008, la agrupación se presentó en el Foro de Expo Guadalajara, luego de haber formado parte del entonces Coca-Cola Zero Fest meses antes, sin embargo, la última visita de Cedric y Omar dejó un extraño sabor de boca a los asistentes del que sería su último show en Jalisco ante los problemas de sonido que tuvieron en el escenario y la evidente molestia de Cedric que terminó aventando el micrófono en plena tarima y no como parte de sus alocados movimientos y bailes que solían destacarlo en su faceta como “Frontman”.

La experiencia de los tapatíos con The Mars Volta no terminó ahí y tratando de comprender si realmente los problemas de sonido que Cedric evidenciaba haciendo señas a su equipo eran la causa de la sensación de tensión entre los músicos, sin decir adiós y de manera sorpresiva la banda se retiró del escenario confundiendo aún más al público, que inicialmente pensó que trataría de la clásica pausa que hace una artista para regresar al escenario ante el grito de la audiencia y rematar con las canciones más esperadas de la noche.

Al final no sucedió, la producción comenzó a retirar el equipo musical y las luces del recinto se iluminaron para indicar al público que el show ya había terminado definitivamente pese a los gritos de molestia de los asistentes que abuchearon que el concierto terminara de esa forma sin mayores explicaciones de por medio. ¿Será que The Mars Volta regrese a Guadalajara a saldar el incompleto show que dio?

¿Dónde y cuándo será el regreso de The Mars Volta?

La gira 2022 de The Mars Volta es la siguiente

23 de septiembre en Dallas.

25 de septiembre en Atlanta.

27 de septiembre en Philadelphia.

29 de septiembre en New York.

1 de octubre en Boston.

3 de octubre en Washington.

5 de octubre en Toronto.

6 de octubre en Detroit.

8 de octubre en Chicago.

11 de octubre en Denver.

14 de octubre en Seattle.

18 de octubre en San Francisco.

21 de octubre en Los Ángeles.

