Dave Matthews Band debuta con efusivo concierto

La agrupación estadounidense Dave Matthews Band se presentó por primera vez en Guadalajara, sobre el escenario del Auditorio Telmex la noche de ayer.

La banda comandada por el cantautor Dave Matthews llegó a Jalisco en su gira mexicana, donde promocionan su disco de estudio de 2018, titulado “Come Tomorrow”.

A las 9:20 de la noche subieron al escenario para comenzar el concierto con “Shake Me Like a Monkey”.

Después de la canción, Dave saludó a la gente: “Hola. Muchas gracias y todo. Es muy agradable estar aquí por primera vez. Espero divertirme. Empezaré con lo obvio: mi español es ausente”.

Continuó “What Would you Say”, aplaudida y coreada por la gente. Al terminar la canción el vocalista anunció: “Vamos a tocar canciones viejas y nuevas. Aunque aquí son todas nuevas. Gracias por haber venido esta noche”. Siguió “Do You Remember”.

Al concluir dicha canción, más reciente, el grupo regresó a los clásicos de su repertorio con la balada “Crash into You”. Dave tuvo una intervención política al afirmar: “Quiero decirles que nuestro presidente está loco. Sé que somos diferentes, pero estamos de acuerdo en eso. Cualquier división entre nuestros países no nos incluye: queremos ser buenos vecinos”.

Tras el mensaje empezó “#41”, otro de sus temas más representativos. Fue en esta canción cuando los músicos se explayaron con varios solos, de lleno en la improvisación. Además de Dave, cuyo nombre lleva la banda, el grupo lo conforman Tim Reynolds en la guitarra principal, Stefan Lessard al bajo, Carter Beauford como baterista, Buddy Strong en los teclados, y la sección de vientos con Rashawn Ross (trompetista) y Jeff Coffin (saxofonista).

Luego de su concierto, tocarán también en Monterrey y Ciudad de México.