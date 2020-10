Danna Paola te llevará a la Luna

Consagrarse en la música es una prioridad para Danna Paola, quien está enfocada por completo en el potencial que su voz tiene para afrontar todo tipo de escenarios y melodías, y aunque el pop y el urbano la han cobijado en los últimos años, ahora la cantante presta atención a la versatilidad de la balada.

Es por ello que no dudó en regresar a la complicidad con Netflix después del éxito que la serie “Élite” tuvo en España, México y América Latina, pero ahora será desde la trinchera infantil con “Más allá de la luna”, el nuevo filme animado del multipremiado Glen Keane, que la plataforma digital estrenará el próximo 23 de octubre.

Previo a que “Más allá de la luna” llegue a las pantallas, Danna Paola comparte en entrevista con esta casa editorial la experiencia de abordar esta nueva aventura en la que ella da voz a “Viaje a la luz”, canción principal de esta historia protagonizada por “Fei Fei”, una curiosa niña que tras un complicado proceso familiar decide buscar a la diosa de la Luna para encontrar respuestas sobre el desapego, el amor maternal y cómo es que los sueños pueden cumplirse.

“La historia es muy potente, justo habla de la familia, de dejar ir, de una pérdida tan importante como lo es una madre. Creo que al final el mensaje que tiene la película es ‘creer es poder’, que mientras tú creas en algo, que tengas esa paz interna que un niño y mantengas siempre una ilusión. Creo que es importante que la tengamos todos en la vida”.

Danna Paola explica que su experiencia en el mundo de la animación no es nueva, pues anteriormente había participado en proyectos como “Enredados” (Tangled) del mismo director Glen Keane, el cual le permitió entender las complejidades y retos que hay de por medio para construir una historia atractiva no solo para los más pequeños del hogar, pues si algo caracteriza a “Más allá de la luna” es la nostalgia que también despierta en los adultos.

“Me hace muy feliz y me siento muy honrada por ser parte de este proyecto, primero a nivel de la historia con mi casa Netflix y ahora con la canción es más, como cantante formar parte de ‘Viaje a la luz’ me hace estar muy ilusionada, el poder transmitir todos los mensajes que tiene esta película. La vida me vuelve a poner con Glen Keane después de 10 años”.

Respecto al duelo y las pérdidas que “Más allá de la luna” comparte a través de sus personajes, Danna Paola expresa la importancia de mantener la unión familiar en momentos difícil y afrontar los retos pensando siempre en el acompañamiento y la resiliencia.

“Creo a nivel emocional siempre todos tenemos miedo de perder a alguien, pero no nos damos cuenta que las personas siempre se quedarán en el corazón de uno, es algo que siempre te van a decir. Es difícil enfrentar los duelos, es un nivel de madurez que tal vez nadie alcanza. Nadie te prepara para este tipo de situaciones. La película nos hará llorar un montón, pero es ver la manera que tanto una como una niña o los adultos lo toman, la familia siempre estará unida”.

Lo que viene

A través de “Viaje a la luz”, Danna Paola refuerza sus emociones más sensibles, al considerar que canciones de este tipo la alienta a sumar proyectos a su carrera que tengan un mensaje poderoso capaz de motivar.

“Soy una persona que siempre va a hablar de temas controversiales dentro de mis canciones, porque creo que hoy en día la gente le hace bastante caso a la música, es lo que nos mueve en el alma cuando estamos tristes o felices, queremos expresarnos, sentirnos libres. Quiero ser parte de esa generación que cambie las letras, volver a contar historias”.

Aunque las presentaciones con público tendrán que esperar, Danna Paola señala que afina los últimos detalles de lo que será su nuevo álbum de estudio, en el que mostrará nuevas facetas de su talento, partiendo del encuentro generacional que logra con aquellos fans la que la apoyan desde el inicio de su carrera, como a las nuevas generaciones van descubriendo su legado artístico.

“Yo quiero dar un buen mensaje a través de mi música siempre con sinceridad, diversidad, amor universal y realidad, y no dar algo vacío en una letra, es algo en lo que siempre me enfoco y cuido muchísimo, que por más sencilla que sea (la canción) tenga un trasfondo. Cada una de mis canciones tiene una experiencia personal, trato de no caer en lo convencional o predecible”.

