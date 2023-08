Danna Paola confiesa cómo manipularon sus emociones cuando era niña

La famosa cantante mejor conocida como Danna Paola durante el podcast “Escuela de nada” abrió su corazón compartiendo detalles íntimos sobre su relación con el también cantante Alex Hoyer y profundizó en lo complicado que ha sido crecer en la industria del entretenimiento.

La cantante expresó que no está de acuerdo en que alguien se involucre en el mundo de la industria a temprana edad, debido a su experiencia personal durante su infancia, donde la influenciaron emocionalmente, dañando su salud mental y bienestar.

"Después de tanta terapia, analizo en el que yo ni de pedo dejaría que mis hijos fueran actores […] a mí me manipularon las emociones desde los cinco años, de llorar, estar feliz, a mí me abrieron el grifo, pero nadie me dijo cómo cerrarlo, tanto para que hoy tenga yo mil pedos de salud mental, de ansiedad, de ataques de pánico, que la gente no lo entiende", dijo la intérprete.

Aunque actualmente Danna Paola se siente más estable y plena con Alex, también confesó que siempre le fue difícil tener una relación. Finalmente, la actriz y cantante expresó lo siguiente:

"Me han tocado hombres súper machistas en mi vida, a mí me fueron infieles muchas veces y era algo que yo creía que era super normal. Yo me echaba mucho la culpa", precisó la cantante.

SN