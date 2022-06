Daniela Luján e Imanol: La actriz confiesa que el excantante es el amor de su vida

Para muchas personas su primera pareja en la vida fue especial y también es difícil de olvidar, tal es el caso de Daniela Luján, quien al parecer sigue enamorada de su primer novio, Imanol Landeta.

La actriz quien participa en la serie "Una familia de diez", interpretando el papel de "Gaby", ha reiterado que conoció al excantante cuando era niño y que a pesar de que eran muy pequeños, siempre ha estado enamorada de él.

Ambos iniciaron sus carreras en el mundo del espectáculo a muy temprana edad y rápidamente ya eran consolidados como los favoritos de las telenovelas infantiles.

Desde aquel entonces la protagonista de "El diario de Daniela" quedó enamorada del intérprete de "Como canica" y hasta la fecha para ella esa ilusión no ha quedado en el olvido.

En una reciente entrevistas que concedió al programa de YouTube, "Pinky Promise", Daniela reiteró sus sentimientos por el intérprete de "Como canica", incluso fue más allá al revelar que lo considera "el amor de su vida".

"Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en 'Envinadas' y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años", dijo.

Incluso, señaló que Imanol ya no es un hombre prohibido, ya que se divorció hace algún tiempo y por ahora no tiene ningún compromiso sentimental: "No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido", agregó.

Al parecer las palabras de Daniela llegaron hasta los oídos del actor retirado, pues a través de sus historias de Instagram reaccionó a su confesión de amor, y aunque no emitió ningún comentario, sí reposteó una nota de un diario mexicano en la que hablaban sobre el tema.

Pero para quienes tienen la esperanza de que la parejita tenga un futuro juntos, por desgracia esto no ocurrirá ya que Daniela aseguró que no buscaría a Landeta para proponerle entablar una relación, además mantiene un noviazgo con un hombre llamado Mario.

MF