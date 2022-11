Daniel Boaventura mantiene vivo al romanticismo

El reconocido intérprete de origen brasileño Daniel Boaventura se presentará en el auditorio Telmex de Guadalajara el próximo viernes 9 de diciembre a las 21:00 horas, como parte de su Tour 2022, con el que celebra una década de trayectoria como cantante; así, el barítono de canto lírico regresa a la ciudad para encontrarse con su público, gracias a una gira que inició el 10 de este mes y en la que visitará por primera vez Pachuca, Veracruz y Toluca. En este sentido, “muy contento” por retornar a la Perla Tapatía, Boaventura adelantó que el show que presentará en la gira es una selección de “lo mejor de lo mejor” de los cuatro DVDs que ha producido -dos en Brasil, uno en México y el último en Rusia- y agregará a ello “un homenaje a Elvis Presley, un cantante muy importante para mí y que ahora está muy presente en el público gracias a la película de Baz Luhrmann”.

Calidad y mensaje

En entrevista, Boaventura destacó que al cantar su repertorio persigue “hacer un homenaje a los grandes intérpretes” de antaño; “y tengo la suerte de tener un público que gusta de la buena música y, creo, extraña una época en la que la música de verdad tenía un mensaje, calidad de composición; para ellos quiero cantar”.

Por dos meses y un recorrido de casi 20 ciudades, para el brasileño representa “una manera gratificante” de complacer a sus fanáticos; de hecho, su carrera artística cubre más de tres décadas, pero festeja ahora su lapso como cantante, pues antes actuaba en teatro musical, “donde aprendí a tener disciplina, resistencia vocal, inteligencia escénica y aplicar todo eso como cantante fue muy útil, fue casi como reaprender a ser un artista, y con cada show aprendo más”.

Un repertorio de calidad

Boaventura dice tener “una relación muy bonita con Guadalajara, es un público increíble, y deseo estar de nuevo con todos”; ahora, aunque destacó su colaboración con el mexicano Carlos Rivera, solamente confirmó que durante su concierto en la Ciudad de México (el 7 de noviembre) estará acompañado en dos temas por el intérprete -y amigo suyo- Jorge “Coque” Muñiz.

Claro, minutos antes había señalado que la colaboración musical que le ilusiona es cantar al lado de Luis Miguel.

Como “crooner” en el ámbito latinoamericano, el carioca dejó en claro que también le agrada un formato más íntimo, como cantar al lado de una agrupación de jazz y no una orquesta, “pero por mi repertorio soy un ‘crooner’, y no sólo me inspiran aquellas leyendas del pasado, como Frank Sinatra o Dean Martin, también el trabajo de Harry Connick Jr.”

Respecto de su repertorio, Boaventura comentó que “hoy día el público es cada vez más heterogéneo”, porque se asombra de tener admiradores niños y jóvenes “que gustan de estas canciones; no hay que olvidar que las décadas de los setenta y los ochenta fueron muy creativas y a mí me interesa mantener vivas esas canciones que poseen memoria, fuerza y calidad”.

Trabajo y suerte

De esta forma, el cantante brasileño indicó que tras completar un show de “fin de año” que tiene programado en Cancún y tras cumplir con algunos compromisos en su país durante el mes de enero, se concentrará -durante los siguientes meses de 2023- en “trabajar sobre una nueva línea de repertorio, con nuevas canciones y nuevos arreglos”.

Finalmente, Boaventura refirió que para él “lo más esencial es poder estar cerca de mi público una vez más”, y en ello enfatizó lo especial que son sus admiradores mexicanos, quienes hacen que cada concierto sea “un momento de felicidad y entrega verdadera; en México me siento entero. Qué suerte la mía por tener un trabajo como el que tengo”.

GIRA 2022

Concierto de Daniel Boaventura

Fecha: viernes 9 de diciembre/ 21:00 horas.

Sede: Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Complejo Belenes, Zapopan).

Boletos: en taquilla o a través del sistema Ticketmaster.