Damian Lazarus y Pete Tong se suman al Festival Pa'l Norte 2019

Con la presencia de reconocidos DJ, como los británicos Damian Lazarus y Pete Tong, la música techno y experimental se hará presente en el próximo Festival Pa'l Norte 2019, programado para los próximos 22 y 23 de marzo en el Parque Fundidora.



Apodaca Group, promotora del magno encuentro que reunirá en sus dos días a más de 200 mil personas, indicó que los excéntricos disc jockeys harán su presentación en el octavo escenario denominado "Villa Maravilla".

Villa Maravilla presentado por Tecate.



El lugar del techno y lo experimental.



Desde Israel, el DJ, productor y músico electrónico Guy Gerber mostrará su talento musical con su singular estilo techno underground.



A ellos se suman Geroge Fitzgerald, Camel Power Club, Alejandro Franco, Flor Capistrán, The Versa, Andrade, Tuzenint, El Astro, Los García, Andrü, No Twins y Mind Cinema.



El Festival Tecate Pa'l Norte 2019 incluye en su primer día a estelares como Arctic Monkeys, The 1975, Café Tacvba, Good Charlotte, Nicky Jam y Snow Patrol.



Para el 23 de marzo siguiente la cartelera musical la encabezarán Kings Of Leon y Santana, además de A Day To Remember, Alan Walker, Caligaris, Good Charlotte, The Hives, Hombres G, Enanitos Verdes, Jake Bugg, Residente, entre otros.

