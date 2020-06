Dalú, mejor sola que mal acompañada

Luego de coronarse como la ganadora de la reciente edición de “La Academia”, la cantante sinaloense Dalú continúa abriéndose paso en la música. El próximo sábado 27 de junio estrena en plataformas digitales su segundo sencillo “Mejor sola”, que forma parte del álbum “Inquebrantable” que espera publicar en los próximos meses, de hecho la carta de presentación que lanzó antes, lleva el mismo nombre de la placa.

En entrevista comparte la cantautora que esta canción se inspira de todo lo que vivió dentro del reality cuando se relacionó con uno de sus compañeros y todo lo que sucedió fue visto y comentado por los televidentes. “‘Mejor sola’ es una experiencia personal, justamente pasó frente a los ojos de miles de personas, que fue cuando estaba en ‘La Academia’, los que la vieron ya saben de qué se trata y los que no, creo que no necesitan tener mucha historia contada, solamente con escuchar la canción sabrán qué fue lo que paso”.

Como buena cantautora, Dalú hace de sus vivencias arte. “En esta canción no me guardé nada, puse las cosas tal cual son, que al cabo hay testigos por todas partes, era un 24/7 donde la gente estaba viendo el streaming, domingo tras domingo mencionaban la historia. Entonces, ya no había mucho que guardarme para mí, así que pongo lo que pasó, me vale todo, porque mejor sola que mal acompañada, aprendí la lección”.

Y es que para los compositores como ella, regularmente la inspiración llega de los amores y desamores que les suceden, por lo que esta canción no fue la excepción. Además, Dalú es una persona muy franca y transparente, eso también ha sido un vínculo directo con su público.

“Soy muy neta, pero también soy prudente, no me gusta exponer a las personas, no me gusta decir nombres ni apellidos, hay que respetar las vidas de los demás a pesar de que una relación es de dos, tienes que guardarle cierto respeto a la persona con la que estuviste. Pero en mi defensa, yo soy cantautora y en mis canciones no me callo nada, probablemente no digo nombres, respetando las vidas de cada quien, pero las canciones no mienten. Entonces, que la piensen dos veces para romperme el corazón porque yo expongo lo que pasó en los temas”.

Ya cuando está la creación, Dalú le deja a su público imaginarse las historias y averiguar a quién o quiénes les dedicó dicha canción. Resalta que también ha escrito canciones de amor en los últimos meses, pues también toma aspectos de la realidad en la que vive como estos días de aislamiento, que le permiten indagar en su lado introspectivo. “Ya con lo del encierro y todo lo que hemos vivido, me aprovecho de cualquier cosita. Yo en cuento siento una pequeña ilusión aunque solo me dure dos días, le hago un cancionón, yo aprovecho la inspiración”.

La cantautora espera publicar su álbum a finales de agosto próximo, mientras sigue desarrollando música y estableciendo comunicación con sus “tiburones” —así llama a sus fans— mediante sus redes sociales.

JL