Dalia Haro le canta al amor prohibido

La cantante nayarita Dalia Haro recientemente lanzó su nuevo material, bajo el título de “Una parte de mí”. La nueva canción cuenta la historia de un enamoramiento que no debería suceder y que estará disponible en todas las plataformas digitales, junto con el video.

Sobre este próximo sencillo Dalia Haro platicó: “esta canción ya tenía mucho tiempo que el compositor me la había confiado. No la había podido grabar por todo esto de la pandemia, tuvimos que reinventarnos por lo difícil que se dio todo”. La producción estuvo a cargo de Juan Zavala.

El nuevo material es coautoría de Gussy Lao y Cuitla Vega: “me gustó mucho, desde la letra de la canción es algo con lo que todo mundo se identifica. Es una canción muy pegajosa. Yo la escucho y me encanta, me atrapó desde que la escuché”. El próximo material que lanzará en los próximos meses incluye otros temas inéditos, autoría de Charlie Castellanos y Luciano Luna, además de Gussy Lao y Cuitla Vega.

El video para “Una parte de mí” retrata una nueva faceta de Dalia Haro, como jinete: “Es chistoso, todavía no sabía bien qué canción íbamos a sacar, pero sabía de qué quería que se tratara el video. Uno de mis mejores amigos es de los mejores jinetes de salto en México. Antes de conocerlo no sabía de la equitación como deporte. Cuando lo conocí y fui a competencias me di cuenta de lo bonito que es, de cómo tanta gente ignoramos lo bello que es el deporte. Me puse a ver los videos de regional mexicano y vi solo uno o dos videos, de hace muchos años, y no salía bien el deporte. Quise que fuera él saltando en el video”.

Tras comentarle la propuesta al productor del video Dalia Haro vio la opción de aprender más sobre montar a caballo: “Yo no sabía saltar, pero aprendí. Dos días antes del video me fui al campo: ya sabía montar porque soy de rancho, pero con estos caballos todo es diferente, la silla, la rienda, son más altos. En un día aprendí, llegué a saltar hasta un metro. Me caí, sale en el video, había que aprovechar. No es una doble”.

Sobre la grabación del material que estará compartiendo próximamente (Dalia Haro lanzará otro sencillo en a lo largo de este mes), la cantante comentó: “No se había dado la oportunidad, todo es costoso, con el tema de la cuarentena más difícil. No quería equivocarme, quería darle continuidad”.

Así fue como contactó al productor Juan Zavala, en Los Ángeles, luego de tocar puertas con productores locales y no encontrar respuesta. De Zavala algo que cautivó a Dalia fue “la disponibilidad, me mandó las maquetas superrápido para ir a la segura. Me encantó su trabajo”.