Daddy Yankee más allá de "Gasolina" y el reggaetón

Daddy Yankee es considerado uno de los cantantes que puso el reggaetón en el panorama mundial, con su música ha hecho bailar a millones y ahora que anuncia su retiro acompañado de una gira mundial recordamos por qué es uno de los cantantes que muchos aman.

Amante de los animales

Además de robarle el corazón a miles de fanáticos con su música, el reggaetonero se ha ganado la admiración de muchos más por el respeto y gran amor que le tiene a los animales, el cual siempre ha demostrado en público.

Hace tiempo publicó en su cuenta de Instagram una foto con su mejor amigo, Kaleb, quien era un cachorro de la raza American bully y con quien estaba disfrutando de un paseo en yate.

"Con mi pana 'Kaleb", escribió el artista en una publicación que ya borró, "El nombre Caleb viene de la palabra hebrea 'Kaleb’, que se traduce literalmente como perro. Significa ser leal a Dios como un perro es leal a su amo", explicó.

Su esposa Mireddys González, quien también comparte su amor por lo animales, es quien sube más fotos de como los perrhijos del cantante están súper consentidos y son los reyes de casa.

Otra de las razones por las que se ha ganado la admiración de muchos de los amantes de los animales, es porque no los trata como mascotas sino como miembros de su propia familia, quienes, así como él, tienen un asiento exclusivo en sus vuelos privados.

Ese amor por los animales fue malinterpretado en 2019 cuando la pareja se tomó fotos con algunos tigres y leones, y varios cibernautas los acusaron de apoyar el maltrato animal, pero el cantante comentó que quiso sorprender a su esposa y la llevo a un zoológico y fue ahí que le dieron oportunidad de convivir con los animales.

Un hombre devoto de su familia

El intérprete de música urbana también se ha caracterizado por conservar por más de 25 años un matrimonio sólido. Fue a los 17 años, cuando se casó con Mireddys González, con quien procreó a sus tres hijos: Yamilet, Jeremy y Jesaeelys Ayala González.

A pesar del gran éxito que ha tenido el cantautor no ha descuidado a su familia y muchas de sus actividades las hacen juntos y aunque comparten experiencias en sus redes sociales, van borrando las fotos, pero es en la cuenta de Instagram de su esposa en donde se puede apreciar algunos de esos momentos.

Busca ayudar a los más necesitados

El puertorriqueño ha mostrado sensibilidad por los más necesitados y ha buscado ayudarlos, para ello creo la fundación "Corazón guerrero", la cual inició con la idea de ayudar a la reinserción en la sociedad a expresidiarios.

"La persona que quiere ir adelante se propone cambiar su vida. Pude encontrar un cambio en mi vida y agradezco a la gente que me convirtió en un líder y que pudo canalizar mi vida en todos los cambios", expresó en su momento el cantante ante ochenta jóvenes recluidos en un correccional juvenil de Guaynabo, ciudad aledaña a San Juan, Puerto Rico.

Con esta fundación organizó talleres educativos e implantó programas para que los jóvenes presos pudieran recurrir cuando salgan de las instituciones correccionales.

También con apoyo de su fundación creo "Daddy's House" (La casa de Daddy), que es un centro infantil para la comunidad de Santo Domingo en la República Dominicana, que alberga a damnificados de huracanes que destruyeron sus casas en otros lugares.

En este centro el objetivo era servir cada día desayuno y almuerzo a aproximadamente 100 niños de la zona.

"República Dominicana es un país que me ha dado muchísimo, pero cuando visito esta tierra siempre hay una necesidad bien grande y muchos niños sin comer que me tocan el corazón", dijo el músico al explicarle a los medios de comunicación las razones que lo motivaron a construir el comedor.

Una tragedia cambió su destino

Ramón Luis Ayala Rodríguez, como es su nombre real, antes de ser cantante soñaba con ser beisbolista, pero esos sueños se destruyeron cuando recibió un disparo cuando era joven.

Fue en 2017 durante una entrevista para el programa "El Hormiguero" de España, que Daddy Yankee habló sobre su vida en Puerto Rico y sobre la difícil situación por la que atravesó cuando era joven.

"Llegó un momento de frustración, iba a ser jugador de béisbol y mis sueños se frustraron,...la única opción que me quedó fue la de la música", dijo.

Durante dicha entrevista explicó que fue alcanzado por una bala de un Rifle AK-47, la cual rompió su cadera, en ese momento en que no sabía que había pasado tuvo que esconderse para salvar su vida, hasta que un indigente se acercó a ayudarlo.

Sus números y éxitos

Con cuatro álbumes de estudio siempre se ha mantenido en las listas de popularidad y con ellos ha vendido alrededor de 30 millones de copias, mientras que su álbum "Barrio fino" hizo historia cuando se convirtió en el álbum de música latina más vendido de la década de 2000.

"Gasolina"

Del disco "Barrio fino", se desprende uno de sus mayores éxitos "Gasolina", el cual arrasó en las listas de popularidad y puso en la mira mundial al reggaetón, un género algo desconocido por muchos en la década de los 2000.

De acuerdo con lo que ha dicho el cantante a algunos medios de comunicación, se inspiró en el estilo de la vida de las mujeres a las que les gusta andar en carros y por ello escribió la frase "a ella le gusta la gasolina". También le dijo a la revista "Rolling Stone" que en una ocasión escuchó a un hombre en la calle gritar a una mujer, "Echa, mija, como te gusta la gasolina!", en alusión a los vehículos para llegar a las fiestas.

Ha sido uno de los artistas latinos más reconocidos entre los que se encuentran, siete premios Grammy Latinos; 28 premios Billboard de la Música Latina, En 2021, fue condecorado por Billboard con el premio al Salón de la Fama, convirtiéndose en el primer artista urbano latino en formar parte de ese selecto grupo.

"Despacito"

Hace cuatro años la compositora Erika Ender junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee, dieron a conocer al mundo su creación musical, sin imaginar, ni en sus mejores sueños, el alcance global que tendría.

Durante las primeras semanas de su lanzamiento la canción se posicionó en el número uno de todas las listas de popularidad en más de 80 países.

En la plataforma de YouTube, por primera vez en su historia, logró romper tres récords Guinness durante el 2018 el de "Mayor número de reproducciones para un video de música en línea", "Mayor número de reproducciones para un video en línea" y "Mayor número de reproducciones para un video de música por un dúo".

Cuando logró romper el récord fue por alcanzar 5 mil millones de reproducciones en YouTube, en la actualidad supera los 7 mil millones y cada día la cifra crece más.

El final

Tras 32 años de trayectoria, el reggaetonero, considerado como quien llevó el género del reggaetón al rededor del mundo, confirmó su retiro y agradeció a sus fans.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina", escribió en una publicación.

También en su mensaje, anunció su última gira de conciertos y un álbum nuevo titulado "Legendaddy", el cual aseguró contendrá todos los estilos que lo han definido.

En México su show será el próximo 2 de diciembre en el Foro Sol y la preventa para adquirir boletos será este 4 y 5 de mayo.

AC