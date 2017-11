¡Cuidado!, Manoella Torres será una chica mala

La mujer que nació para cantar, Manoella Torres, enfrenta un nuevo desafío en los escenarios a través del montaje musical “Chicas Malas”, bajo la producción de Jorge Bravo. La intérprete de “Que perdone tu señora” se encuentra emocionada y expectante con esta experiencia pues es la protagonista, interpreta a un travesti. La puesta en escena se presenta el día 25 de noviembre en punto de las 20:30 horas en las instalaciones del Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO), ubicado en Av. Central Guillermo González Camarena #375.

Serán más de 30 actores en escena, quienes estarán sumergidos en una trama que toma como base la música de Mónica Naranjo. “Ahora me toca a mí homenajear a la comunidad gay que tanto me ha apoyado en mi carrera, a fans, a imitadores que lo han hecho durante mis 45 años de carrera artística y que siguen cantando mis canciones. Es un verdadero gusto hacer este personaje con tantos matices, llenos de intensidad y contrastes”.

Historia creada con calma

Manoella hace un viaje al pasado y explica que la decisión de hacer el montaje se tomó en uno de los conciertos de “Grandiosas”, que produce Hugo Mejuto. “Fue un 28 de octubre que estábamos en una presentación, estaban Jorge y Hugo, él empezó a hablar sobre su obra y el personaje, y bueno, salió así, sorpresivamente”.

La intérprete anota que proyectos como “Chicas malas” se dan en un momento importante donde se abre el camino hacia los derechos y libertades. “Se trata de no señalar, no juzgar, todos somos hijos de Dios, él no señaló a nadie en absoluto, todos somos perfectos para él”.

Manoella es “Luna”: “El personaje tiene 60 años, fue un gran icono en toda Europa, se desaparece por un tiempo, por más de 17 años la gente no sabe nada de él. Se encuentra una niña en la calle, la adopta, la cría y cambia su vida en ese momento. Pero ahora regresa, conoce a otros dos chicos que se visten de mujeres que cambiarán su vida. Voy a estar cantando canciones de Mónica Naranjo, quien es una gran intérprete y sus canciones precisamente tiene todos esos matices de lo que se necesita para interpretar en la obra”.

“Chicas Malas” es un montaje que está abierto a muchas opciones, pero todo dependerá de la respuesta del público, por lo que Guadalajara es la prueba de fuego. “Tengo ensayo ya la próxima semana, para estrenar el 25, todo ha sido rapidísimo. Cuando te sacan de la zona de confort sientes que todo se mueve, hay muchos cambios, de repente como que te sacuden, esto es nuevo para mí, pero pienso que si Dios lo puso en mi camino fue por algo, y yo lo voy a hacer con mucho gusto, con mucho cariño y hacerlo lo mejor posible, teniendo la ayuda de todos los que están alrededor”.

Proyectos a la par

Aunque su mente está en el escenario, Manoella continúa con la promoción de su disco “Entera” donde sus éxitos tienen nuevos arreglos y donde presenta dos covers, uno de Adele y otro de Whitney Houston. La gira con “Grandiosas” sigue a la par de sus presentaciones personales y ahora en diciembre se prepara para visitar a sus nietos y pasar tiempo con ellos.

LO BÁSICO

Discos imperdibles

• Nació para cantar (1971).

• Libre como gaviota (1973).

• Abrázame (1976).

• Acaríciame (1977).

• Quiero empezar a vivir (1988).

• Entera (2016).