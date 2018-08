Cuarón lleva sus recuerdos a Venecia con la cinta "Roma"

La sala Dársena del Festival de Venecia era un hervidero de emoción esta mañana de jueves pues por fin se proyectaría "Roma", la nueva cinta de Alfonso Cuarón que hasta el momento había permanecido en un misterio creando gran expectación.

Nada más terminar, los aplausos y reacciones no se hicieron esperar. La relación de los cuatro hijos de una bioquímica y un doctor con sus dos nanas, principalmente Cleo, son el eje de una historia llena de poesía y lecturas. Desde la situación sociopolítica de los años 70 hasta la unión de dos mundos bajo un mismo techo como lo es el de Cleo y la familia para la que trabaja que a pesar de sus diferencias y complejidades logran encontrarse desde el punto más humano.

La cinta está dedicada a Libo, la nana de Alfonso Cuarón de la que él mismo contó:

"Cleo está basada en un personaje de la vida real que se llama Libo. Ella fue mi nana de niño y pues se convirtió en parte de la familia y nosotros nos convertimos en parte de su familia. Para mí lo importante de esta película fue el proceso y el punto de partida tenía que ver con mis memorias y al acercarme al personaje de Cleo que partió mucho de mi propia memoria y de las extensas conversaciones que tuve con Libo, pues hablé mucho con ella durante el rodaje".

"Cuando creces con alguien que amas en realidad no cuestionas su identidad y aquí de pronto este proceso me forzó a ver a Cleo (Libo) como una mujer, con toda una complejidad alrededor de ella. Una mujer que pertenece a las clases bajas, que tiene origen indígena y eso creó todo un nuevo punto de vista que quizá yo no lo tenía. Yo la veía sólo como mi mamá pero esto detonó toda otra parte. Es indudable que al menos en mi hogar las mujeres fueron quienes llevaron la casa, no había hombres", añadió.

El director también contó cómo la cinta iba a ser fotografiada por Emmanuel Lubezki pero los tiempos de producción hicieron que Lubezki no pudiera hacerlo y él se decidiera a fotografiarla, "Lubezki me dijo no te hagas tonto, fotografíala tú", contó Cuarón que también fue guionista y editor de la cinta.

También se le preguntó qué opina de la polémica de Netflix que ha recibido esta película a lo cual respondió:

"Esta película va a ser distribuida en muchísimos territorios tanto en la gran pantalla como en las plataformas. Creo que también es un poco injusto cuando se piensa qué película es ésta y se hacen ciertos juicios. Cuando se sabe perfectamente la realidad y la complejidad de la distribución de cine especializado.

"Sabemos perfectamente que una película en español en blanco y negro y mixteco y que es un drama, no una película de género tiene mucha dificultad en encontrar espacios en donde pueda tener un aparador. Eso es un gran regalo que hemos tenido en la colaboración con Netflix. Uno tiene que pensar en su película a largo plazo".

Minutos después le hizo una pregunta a los periodistas, "yo sólo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, ¿cuándo fue la última vez que vieron en salas una película de Bresson o de Yasujiro Ozu y cuándo fue la última vez que la vieron en un formato doméstico?

"Es decir tarde o temprano estas películas van a vivir en ese formato y es muy importante que siga existiendo esa opción. No es un pleito de una cosa contra la otra sino de encontrar modelos más armónicos", finalizó el mexicano del que se tienen muchas expectativas de cara a los premios y que esta noche tendrá su estreno mundial con el público.

