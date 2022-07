¿Cuándo se estrena “Noticia de un secuestro”, serie inspirada en la obra de Gabriel García Márquez?

“Noticia de un secuestro” está inspirada en hechos reales y en el libro de Gabriel García Márquez del mismo nombre. La emocionante historia llena de suspenso sigue el calvario de un pequeño grupo de personas, quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos, teniendo como eje a personajes como “Diana Turbay” (Majida Issa), “Maruja Pachón” (Cristina Umaña), “Marina Montoya”, (Carmenza Gómez) y “Beatriz Villamizar” (Julieth Restrepo), así como los esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos con “Alberto Villamizar” (Juan Pablo Raba) y “Nydia Quintero” (Constanza Duque).

La serie fue dirigida por Andrés Wood (Violeta se fue a los cielos, Machuca), quien también es productor ejecutivo y el resto del equipo de producción ejecutiva está compuesto por María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine-Wood), Lourdes Díaz, Stuart Ford y Cristina Garza (AGC Studios), y el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

“Noticia de un secuestro” es una serie limitada que consiste de seis episodios de una hora de duración y es parte de una creciente lista de contenido que Prime Video ha impulsado desde Colombia con producciones como “El niño de Medellín”, “Primate”, “Mi Selección Colombia”, “Maradona: sueño bendito”, “El Presidente” y “LOL: Last One Laughing Colombia”, entre otros.

