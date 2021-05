¿Cuándo se estrena “Los trapos sucios se lavan en casa”?

Mañana jueves 20 de mayo se estrena en salas de cine la comedia mexicana “Los trapos sucios se lavan en casa”, dirigida por Diego Muñoz y protagonizada por Giovanna Zacarías, Amorita Rasgado, Lisset y Arath de la Torre; ésta es una adaptación del proyecto panameño del 2009 –“Chance. Secuestro a domicilio” que protagonizó Francisco Gattorno.

La trama, a través de la farsa, toma como contexto problemáticas sociales que están siendo eco en las nuevas generaciones, por ejemplo, el clasismo, el racismo, la discriminación, la corrupción y la doble moral, aunque también cae en clichés y estereotipos en la manera de abordarlos.

El candidato “Ruiz Palacios” (Arath de la Torre) y su familia, se alistan para pasar las fiestas patrias en un viaje de fin de semana a Las Vegas, pero sus empleadas del servicio doméstico (Giovanna y Amorita), cansadas de los malos tratos, el incumplimiento de pagos y la continua falta de respeto, deciden tomar medidas drásticas para recibir el pago justo por su trabajo y cambiar, de una vez por todas, su destino. Lo que nadie imaginó fue que se descubrirían los secretos más íntimos que esconde cada miembro de la familia.

“La película está muy actual con temas tan reales y complicados, pero (retratados) de una manera tan divertida, fue muy importante ver y filmar la empatía que tienen como mujeres y como género; cada personaje esté tan bien dibujado”, expresa Lisset con respecto al conflicto que vivirá su personaje de la dueña de la casa con el de Giovanna, quien es “Lupita”, la empleada del servicio doméstico.

En ese sentido resalta Giovanna que la cinta “toca temas que no han caducado por desgracia en mucho tiempo y hacer la crítica ahora y justo antes de las elecciones es importante, que la gente comience a reflexionar, que no nos quedemos callados, que no seamos tan agachones”, finaliza.

MB