Cuando hay amor: "El hubiera sí existe"

Para Ana Serradilla los tiempos son perfectos y si tuviera la posibilidad de regresar al pasado para cambiar el destino de su presente, no sería una opción para recurrir, pues si algo le dejó su más reciente filme “El hubiera sí existe”, es que cada decisión que se tomó, buena o no tan acertada, es un aprendizaje marcado ya en el destino.

A la espera de que esta película se estrene a nivel nacional el próximo 25 de diciembre, Ana Serradilla resalta la gran producción propuesta por el director Luis Eduardo Reyes, quien sin temor a ofrecer un drama romántico aderezado por la ciencia ficción, logra poner sobre la mesa un diálogo con el pasado y las pertinencias o errores de manipular el destino cuando “el yo del futuro” regresa a su presente para advertir sobre el dolor y las alegrías que se vivirán.

Ana Serradilla protagoniza esta trama junto a Christopher von Uckermann, con quien ofrece una gama de personajes que tienen que afrontar sus realidades que les impedirán tener un final feliz si es que no logran dar un vuelco a la inmadurez y temores que lo frenan a hacer lo que siempre han querido.

“Esta película tardó casi cuatro años en estrenarse y creo que a mí me deja claro que se estrena en un momento perfecto. Al principio tenía esa desesperación para que se estrenara, llegué a pensar que el proyecto quedaría enlatado, todo se posponía, pero al final se estrena en un momento ideal”.

Serradilla, quien recientemente había regresado a la cartelera mexicana con la comedia romántica “La boda de mi mejor amigo”, reconoce que dar vida a la tímida Elisa en “El hubiera sí existe” ha sido un gran acierto en su trayectoria, pues este peculiar personaje la motivó nuevamente a no desistir de su amor por la actuación en momentos en los que pensó que su carrera estaba estancada.

“Yo estaba en un momento un poco vulnerable en el que quería contar algo más con mis personajes, en mi carrera. Hasta llegué a cuestionarme el dejar de actuar, y de pronto llega un proyecto como éste que me mueve todo y me dan ganas de continuar. Elisa es fabulosa y el personaje de Carlos también, es un hombre que no se siente intimidado ante el poder de una mujer, es bonito ver a un personaje que se siente feliz porque la mujer a la que ama está empoderada y no se siente menos”.

Entre paradojas

Christopher von Uckermann aplaude la fuerza que la ciencia ficción hecha desde México puede tener para impulsar proyectos diferentes a través de historias que abogan por la madurez de sus personajes mediante los viajes en el tiempo y cómo es que él ha estado inmerso en producciones con estos giros divertidos y reflexivos sobre el pasado al recordar sus primeros pasos en la telenovela “Aventuras en el tiempo”, junto a Belinda, a principios del año 2000.

“Yo disfruté este proyecto y más que cambiar mi perspectiva —sobre el pasado— me es curioso porque últimamente me han llamado para hacer ciencia ficción; hace muchos años hice una telenovela con Belida, ‘Aventuras en el tiempo’, y realmente es un tema que me gusta mucho, creo que todos hemos visto películas como ‘Volver al futuro’, desde siempre he sido fan de esto y ahora sumarme a este drama con romance que con un toque de ciencia ficción te llega al corazón”.

Alistan proyectos

La agenda de Ana Serradilla no para y tras el estreno de “El hubiera sí existe”, la actriz alista nuevas historias y retos interpretativos con “Nebaj”, filme en el que dará vida a una reportera con la consigna de dar cobertura a los conflictos guerrilleros de Guatemala.

“En enero se estrena ‘Nebaj’, una película guatemalteca que llegará a Punta Cana, el filme trata el delicado tema de la guerrilla de Guatemala”.

Por su parte, Christopher von Uckermann está dispuesto a retomar el canto con un proyecto personal vanguardista y aunque considera que la industria musical vive uno de sus tiempos más feroces y competitivos, confía en que su odisea sonora permita unificar y dar una nueva oleada a las producciones independientes al ritmo del funk, además de preparar la segunda temporada de “Diablero” de Netflix.

“Lanzaré mi sencillo ‘Sutil universo’ y en febrero sale el disco que habla sobre la metafísica. Quiero llevar estas dos carreras, quiero hacer una gira. Veo a la industria musical muy difícil, pero desde hace tiempo hicimos una unión entre varias marcas, muchas veganas porque yo soy vegano, y la idea es buscar patrocinadores que no fueran los comerciales de siempre, queremos impulsar nuevas marcas con una nueva consciencia, la gente se aburre de lo mismo y tienes que buscar música innovadora y fresca”.