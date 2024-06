Cuando Pepe Aguilar habló de Christian Nodal, se declaró su fan

El cantante Pepe Aguilar es considerado como un papá estricto y disciplinado, su hija, la cantante de 20 años Ángela Aguilar comentó en más de una ocasión sobre el respeto al público que le ha inculcado, quien la ha acompañado en sus inicios y despegue como artista.



Sin embargo, en los últimos días se ha especulado sobre el estado de su relación tras confirmarse el noviazgo entre Ángela y Christian Nodal, un artista que por cierto Pepe admira.



En ese contexto, hace unos días Pepe Aguilar compartió un extraño mensaje que muchos interpretaron que era para su hija, el mensaje decía: "Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puedes darte lo que no pueden darse a sí mismo. No puedes esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad, de gente que se miente a sí misma y no esperes paz de gente que está en guerra consigo. misma".



En el reciente concierto que Pepe Aguilar ofreció en la Arena Ciudad de México, su hija Ángela no estuvo presente ni en el escenario ni en el show, lo que provocó extrañeza entre los seguidores de los Aguilar, quienes suelen ser muy unidos como familia y en sus experiencias artísticas.



El pasado fin de semana Ángela Aguilar fue galardonada en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, evento en el que no estuvieron presentes sus padres, quienes se encuentran de viaje en Japón, sin embargo, en la ceremonia se transmitió un breve video en el que Pepe le dedicó unas palabras a su hija.



"Saludos desde Tokio, Japón, desgraciadamente no pude estar por ahí, me da mucho gusto que estén pasándola tan bonito, esto es solamente para agradecerles a todos los que hacen posible este premio, que estén tomados en cuenta a Ángela a tan temprana edad, es para mí un tremendo orgullo; ¡felicidades, hija!, qué lástima que no pude estar por allá, pero mi corazón y en espíritu tu madre y yo te mandamos todo lo mejor", comentó ante la emoción de su hija.



Pepe Aguilar siempre ha aplaudido a los nuevos talentos que ponen en alto al regional mexicano, hace apenas tres meses, cuando en una charla con Telemundo le preguntaron sobre cuál era su artista favorito del momento que no eran sus hijos, mencionó a Christian Nodal, actual pareja de su hija Ángela.



Primero, Aguilar bromeó diciendo: "No, mis hijos no son mis artistas favoritos, para nada... hay muchos muy buenos, un Christian Nodal, un Carín León están poniendo la vara muy en alto para la música mexicana, me gusta lo que hacen”, expresó.



En el 2023, previo a un Palenque que ofreció en Texcoco, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la paternidad de Nodal con su entonces novia Julieta, mejor conocida como Cazzu.

Lee también: Las 10 Películas Más Vistas de la semana en Netflix México



El hijo de Antonio Aguilar lo aconsejó y externó su deseo de que fuera feliz con su pareja y lo felicitó por su nueva canción de entonces, reiterando su gusto por la música del nacido en Sonora.



"Tengan muchos niños generación de cristal, porque tienen que pagarla de alguna manera; que Dios lo bendiga, pero le va a sacar canas verdes, sea hijo, sea hija, porque así es la vida; le deseo que sea muy feliz, que se quiera mucho, que sea muy feliz con su pareja y ¡me encantó su nueva rola, me encantó!", expresó en aquel momento.



Tras el truene de Christian Nodal con Belinda, el intérprete de "Adiós amor" estuvo con Cazzu casi dos años, procrearon a una hija que actualmente tiene ocho meses llamada Inti, ya a través de un comunicado en redes anunciaron a finales de mayo que tomarían caminos separados.



En su momento, Ángela Aguilar, que conoció a Nodal en 2018, cuando ella era aún menor de edad, expresó su felicidad por "convertirse en tía", refiriéndose al bebé que esperaban Cazzu y Christian, su pareja actual.



NA