Cine al aire libre GRATIS en Guadalajara del FICG: Cartelera del 12 al 15 de junio

En el marco de la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) se proyectarán películas completamente gratuitas en diversos puntos de la GDL.

La proyección de estas películas forma parte del programa Cinema Libre, impulsado por la Cineteca FICG para ver películas en un entorno único y para toda la familia sin ningún costo.



Algunas de las películas tendrán la sede original de la Cineteca FICG en la Pantalla Bicentenario, pero otras serán proyectadas en diversos puntos de Guadalajara, lo que ayudará a llevar el cine a más personas en esta edición 39 del festival.

Películas que se proyectan GRATIS en GDL

Miércoles 12 de junio

Generación Espontánea: 10 años del diseño en México

Gustavo Castillo Aleman, México, 2021

Ubicación: Cineteca FICG, Pantalla Bicentenario

Cineteca FICG, Pantalla Bicentenario Hora: 20:00



Mogwai: If the Stars Had a Sound

Anthony Croock, Reino Unido, 2024

Ubicación: La Rambla Cataluña

La Rambla Cataluña Hora: 20:00



Concierto para otras manos

Ernesto Gonzáles Díaz, México, 2024

Ubicación: Jardín Hidalgo

Jardín Hidalgo Hora: 20:00

Jueves 13 de junio



El libro de la vida

Jorge R. Gutierrez, Estados Unidos, 2014

Ubicación: Cineteca FICG, Pantalla Bicentenario

Cineteca FICG, Pantalla Bicentenario Hora: 18:00

Hecho en Jalisco: Cortometraje 02

Ubicación: Cineteca FICG, Pantalla Bicentenario

Hora: 20:00



Teaches of Peaches

Philipp Fussenegger, Judy Landkammer, Alemania, 2024



Ubicación: La Rambla Cataluña

Hora: 20:00



Hijo de familia

Rafa Lara, México, 2024



Ubicación: Plaza de la República

Plaza de la República Hora: 20:00

Viernes 14 de junio



Omar + Cedric: If This Ever Gets Weird

Nicolas Jack Davis, Alemania, Reino Unido, 2023



Ubicación: La Rambla Cataluña

La Rambla Cataluña Hora: 20:00



Corina

Ursula Barba Hopfner, México 2024



Ubicación: Museo Cabañas: Patio de los naranjos

Hora: 20:00



Y tu mamá también

Alfonso Cuarón, México, 2001

Ubicación: Cineteca FICG, Pantalla Bicentenario

Cineteca FICG, Pantalla Bicentenario Hora: 21:00



Sábado 15 de junio

Estado de silencio

Santiago Maza, México, 2024



Ubicación: La Rambla Cataluña

La Rambla Cataluña Hora: 20:00



Los últimos

Sebastián Peña Escobar, Paraguay, Uruguay, Francia, 2023



Ubicación: La Perla

Hora: 20:00



La ubicación de la Cineteca FICG es : Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Col. Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, 45150 Zapopan, Jal.



Además, te recomendamos llevar un suéter, pues la noche refresca un poco y recuerda que si llevas auto, el estacionamiento techado cuesta $40 pesos.

Pero si vas en transporte público, estas son algunas rutas que te llevan además de Mi Macro Periférico:



TO8 vía corta

C43 (636 Haciendas)

C43 (636 Valdepeñas)

C81 (641 Batán-Mesa)

C81 (641 Belenes- Lomas)

Express Molinos- Valle-Mesa (Recuerda que esta ruta solo acepta efectivo y cobra 12 pesos)

C117 Calzada

C117 La Normal

T08 (634 vía corta)



La ubicación del Jardín Hidalgo es: Guillermo Prieto S/N, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal.



La Rambla Cataluña se ubica a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, entre Av. Juárez y la calle Manuel López Cotilla.



Museo Cabañas: Cabañas #8, Plaza Tapatía Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, México.



