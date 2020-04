Cruzan sus caminos “FBI” y “FBI: Most Wanted”

La serie policial “FBI” tendrá un crossover con “FBI: Most Wanted”, en el que los personajes de ambas producciones unirán esfuerzos para resolver el caso de un autobús escolar perdido. El equipo de agentes de FBI recurrirá a los expertos de “Most Wanted” tras descubrir que un sospechoso de desaparecer al vehículo (con más de una veintena de estudiantes) fue detenido por ellos tiempo atrás.

Vía telefónica, el actor Zeeko Zaki, quien participa desde 2018 en “FBI”, platicó sobre la preparación de su personaje: “Es interesante porque ha cambiado. Al principio era latino, pero cuando entré al proyecto tuvo que ser de origen árabe, entonces fue empezar desde cero. Puedo relacionarme con el personaje, eso es importante. Hemos filmado por muchas horas, muchos episodios. Me pregunto con frecuencia qué haría yo en situaciones como las que pasa, es lo que haría el personaje por su bagaje”.

El cambio de perfil de su personaje fue importante por la representatividad de la población de origen árabe en la televisión estadounidense: “Me gusta tener a uno de los primeros personajes árabe-estadounidense en una serie de televisión. Hay muchas historias por contar, predominantemente se han contado las historias de hombres blancos, es refrescante que las televisoras se arriesguen. Escuchan a los seguidores que piden más representación de diferentes culturas, colores y géneros. Me da gusto que esté funcionando”.

Una dinámica de la serie es que recibe los guiones uno por uno, antes de filmarlos: “Aprendemos nuevas cosas del personaje con cada guion, no nos los dan todos al comienzo de la temporada. Va cambiando con cada episodio, respecto a la familia o a sus relaciones, su pasado. Como la muerte de su padre, no se sabía al comienzo. Como actor eso es emocionante, vivimos en el momento”.

Aprender en todo momento

A propósito del crossover donde se mezclan las historias de dos series, Zeeko dijo: “Un crossover es importante: vivimos confinados en el mundo de la serie, pero al entrar a otro show entra otro punto de vista. Es dentro de la misma franquicia, pero hay que llevar todo el personaje y la serie para mezclarse con ese otro mundo desde su perspectiva. Como actor cada día es un primer día, es algo que lo hace emocionante de grabar. Es gratificante cuando se junta de esa manera”.

Para mantener a su personaje en forma y veraz, hay dos tipos de entrenamiento por los que pasa: “El entrenamiento físico va por mi cuenta, es para representarlo. Es importante dar el ancho, estar en línea. No hay que ser un marine o un militar para ser un agente del FBI, es más intelectual: no es un requisito estar en forma, pero ayuda. Es una elección personal entrenar lo más que pueda para el papel. El entrenamiento psicológico es más al escuchar a los agentes, leer, saber qué dicen para poder encarnar su energía. Entrenamiento físico y psicológico son importantes. Además, el show está apoyado por el FBI, no económicamente, pero sí para tener claridad”.

Zeeko abundó en esa ayuda profesional: “Tenemos a un consultor en el show, es exactamente alguien que puede decirnos cómo hablar, cómo caminar y cómo tomar la pistola. Son cosas sencillas que se saben cuando se trabaja en la policía o en el FBI. Tratamos de convencer a la gente. Lo mejor es tener ese truco para identificar las acciones correctas. Es satisfactorio tener a alguien para revisar esa información, estaríamos perdidos sin esa posibilidad. Hace que todo sea más legítimo, y nuestra intención es representar ese mundo”.

JL