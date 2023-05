Martha Higareda: ¿Novia de Jared Leto? Critican a la actriz por "mentirosa"

Martha Higareda es una de las pocas actrices y conductoras que ha logrado triunfar en Hollywood. Sin embargo, en varias ocasiones, la protagonista de "Amarte duele" y de "Cásese quien pueda" se ha vuelto viral por algunas de sus anécdotas.

Recientemente, las redes sociales han tachado de mentirosa a la pareja de Lewis Howes en base a algunas anécdotas que no coinciden con antiguas confesiones que ha realizado la actriz. ¿Qué ocurrió con Martha Higareda? "Yo empecé a hablar a los 4 meses" o "Jared Leto me invitó a salir pero, yo tenía novio", son solo algunas de las inventadas que ha dicho Martha Higareda en diversas entrevistas. Sin embargo, estas no son las únicas.

En otra oportunidad, Martha Higareda aseguró que vio a un alien muerto y que rechazó trabajar en una película con Robert Pattinson. Según la actriz, ella optó por filmar "No manches Frida" en lugar de trabajar con el último actor que personificó a Batman. "En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson", fueron las palabras textuales de Higareda.

Ante esto, en las redes sociales están comparando a Martha Higareda con Lucía Méndez, quien también ha brindado algunas anécdotas un poco confusas y poco creíbles. Según Méndez, en una oportunidad Madonna mantuvo con ella una conversación en pleno concierto, algo que pocas personas creyeron.

¿Cuál es el último trabajo de Higareda?

En las últimas semanas, Martha Higareda estrenó la película "Fuga de reinas", la cual está disponible en Netflix. Higareda, además de protagonizar la cinta, es una de sus productoras. Presentando la película, Higareda aseguró que se arrepiente de no haber trabajado con Robert Pattinson, e incluso también comentó la anécdota de cuando trabajó con Keanu Reeves o cuando fue "rescatada" por Ryan Gosling, otra confesión que deja muchas dudas.

FS