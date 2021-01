Critican a Mara Patricia Castañeda por "defender" a Vicente Fernández

Después del escándalo que vivió Vicente Fernández a raíz de una fotografía donde sale tocando el seno a una fan, el cantante fue entrevistado por Mara Patricia Castañeda para hablar sobre el tema.

Sin embargo usuarios de las redes sociales criticaron a la conductora y cuestionaron su profesionalismo por hacer preguntas “a modo” para hacer quedar bien al "Charro de Huentitán".

"A mí me sorprende que aunque usted (Vicente Fernández) esté lejos del ojo público sigue causando controversia", inició Castañeda.

Sobre esto, Vicente dijo que él primero puso su mano en el estómago y, para no “ofenderla”, la subió y fue cuando tomaron la fotografía.

Durante la entrevista que fue realizada en el rancho de los Tres Potrillos en Guadalajara, "Chente" afirmó que no se acuerda de quiénes eran e insistió en ofrecer su disculpa. No obstante, aclaró que no fue acoso.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le bajara la blusa. Eso fue acoso. Lo que pasó fue un accidente”, dijo Fernández.

Mara Patricia Castañeda también comentó que le sorprende que la chica diera a conocer la imagen en la plataforma TikTok y no en otro medio más serio como Facebook.

Cabe recordar que Mara Patricia se casó en 2007 Vicente Fernández Jr. y después de siete años de matrimonio se divorciaron, según las razones por ser víctima de maltratos verbales y físicos por parte del cantante.

jb