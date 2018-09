Critican a Adrián Uribe por foto en el gimnasio

Adrián Uribe compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en el gimnasio y escribió que poco a poco está regresando a sus actividades, luego de que hace dos meses se sometiera a una cirugía que lo mantuvo varios días en terapia intensiva.

Muchos de los seguidores del actor se manifestaron en contra de que se ejercite, pues estuvo delicado de salud, se sometió a cuatro operaciones y consideraron que es muy pronto para que realice ese tipo de esfuerzos.

Regresando poco a poco!�� Una publicación compartida por Adrian Uribe (@adrianuribe) el 26 de Sep de 2018 a las 8:11 PDT

Uribe admitió que todavía no puede hacer grandes esfuerzos físicos, ya que la cirugía está muy reciente.

"No puedo hacer ejercicio como estaba acostumbrado, no puedo levantar pesas, no puedo hacer esfuerzo físico, no puedo cargar, porque está muy reciente (la cirugía)", señaló.

El actor agradeció la preocupación de sus fans, así como sus buenos deseos.

"Siento que mi mamá me está regañando a través de toda la gente que me escribe", dijo bromista.

Adrián Uribe dejó claro que desde hace cinco meses está "solterito, feliz y tranquilo".

AC